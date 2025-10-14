سوپ گل کلم خواص تغذیه ای نیز دارد و معمولا به عنوان یک غذای کم کالری و سالم معرفی می شود. این پیش غذا به دلیل وجود گل کلم که حاوی فیبر است می تواند به بهبود هضم نیز کمک کند.

مواد اولیه

کره ۵۰ گرم

سیر ۲ حبه

سینه مرغ ۲۰۰ گرم

بلغور گندم یا جو ۱/۲ پیمانه

هویج ۱ عدد

گل کلم ۲۰۰ گرم

آرد ۱ قاشق سوپ‌خوری

شیر ۲ پیمانه

آبلیمو ۱ قاشق سوپ‌خوری

جعفری ۲ قاشق سوپ‌خوری

نان تست ۲ برش

نمک ۱ قاشق چای‌خوری

فلفل سیاه ۱/۴ قاشق چای‌خوری

پاپریکا ۱ قاشق چای‌خوری

پودر پیاز ۱ قاشق چای‌خوری

زردچوبه ۱/۲ قاشق چای‌خوری

طرز تهیه

برای شستن گل کلم ها، آنها را به گل های کوچک تقسیم کنید. گل کلم ها را داخل ظرف یخ و آب بریزید و اجازه دهید ۱۰ دقیقه داهل ظرف باشد و کمی نمک هم اضافه کنید تا کاملا ضدعفونی شود.

در ادامه ۲ حبه سیر را ریز ریز خورد و له کنید. بعد از رنده کردن و له کردن سیر، قابلمه را روی حرارت بگذارید و کره را ذوب کنید و سیر را اضافه کنید.

در این سوپ، سیر به هیچ عنوان نباید سرخ شود لذا بعد از ریختن سیر بلافاصله گل کلم ها را بریزید و با سیر و کره ۳ دقیقه تفت دهید.

هویج را کاملا ریز و نگینی خرد و به گل کلم ها اضافه کنید.

سینه مرغ را هم به اندازه حبه قند خرد کنید و با بقیه مواد ۳ دقیقه تفت دهید.

در ادامه زردچوبه، پودر پیاز، پاپریکا، فلفل سیاه و نمک را اضافه کنید و تفت دهید تا عطر ادویه ها بلند شود.

کمی هم آرد اضافه کنید و هم بزنید.

بعد از تفت دادن آرد، بلغور گندم و شیر را هم اضافه کنید. آب هم به اندازه دو لیوان اضافه کنید و اجازه دهید تا بجوشد و جا بیفتد. سوپ ما بعد از نیم ساعت آماده است. اگر سوپ خیلی رقیق بود اجازه دهید بیشتر بجوشد تا غلیظ تر شود.

در آخر لیمو تازه و جعفری خرد شده را به سوپ اضافه کنید. اگر خامه دوست داشتید می توانید موقع سرو اضافه کنید. سوپ گل کلم را می توانید با نا تست میل کنید. حتما این سوپ خوشمزه را تهیه و در پاییز کنار اعضای خانواده نوش جان کنید.

منبع همشهری آنلاین

انتهای پیام/