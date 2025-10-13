قبض گاز جدید شما چقدر خواهد آمد؟

با ۴ پلکانی شدن نظام تعرفه‌گذاری گاز طبیعی برای بخش خانگی، محاسبات نشان می‌دهد که ۷۵ درصد از مشترکان در پله اول یعنی مصرف کمتر از ۵۰ درصد متوسط مصرف ۵ سال گذشته قرار گرفته و رقم گازبهای ماهانه آن‌ها معادل ۲۶ هزار تومان خواهد بود.از طرفی ۱۴ درصد از مشترکان در پله دوم یعنی استفاده ۵۰ تا ۷۵ درصد متوسط مصرف ۵ سال گذشته قرار خواهند گرفت که هزینه قبض برق این خانواده‌ها معادل ۷۵ هزار تومان است.

این رقم تنها ۷ درصد حداقل حقوق دریافتی یک فرد ایرانی است.دسته سوم پلکان یعنی مشترکان با مصرف ۵۰ تا ۷۵ درصد متوسط مصرف ۵ سال گذشته نیز حدود ۹ درصد از مشترکان را شامل شده و در نهایت دسته پرمصرف که بالاترین قیمت گاز طبیعی بخش خانگی برای آن‌ها است، تنها حدود ۲ درصد از مشترکان را تشکیل می‌دهند.

بر اساس دستورالعمل جدید تعیین نرخ گاز برای بخش خانگی، مشترکان در هر شهر بسته به میانگین مصرف ۵ سال گذشته، به چهار پلکان تقسیم می‌شود.در این راستا، پله اول، مشترکانی هستند که کمتر از ۵۰ درصد متوسط مصرف ۵ سال گذشته آن شهر مصرف گاز دارند.

پله دوم مشترکان با مصرف ۵۰ تا ۷۵ درصد، پله سوم مشترکان ۷۵ تا ۹۵ درصد و پله آخر نیز مشترکانی هستند که بیش از ۹۵ درصد متوسط مصرف ۵ سال گذشته گاز طبیعی استفاده می‌کنند.مبنای قیمت‌گذاری گاز برای هر پله به شرح ذیل است: پله اول: ۱ درصد بالاترین تعرفه مشترکین خانگی پله دوم: ۳ درصد بالاترین تعرفه مشترکین خانگیپله سوم: ۱۲ درصد بالاترین تعرفه مشترکین خانگیپله چهارم: برابر بالاترین تعرفه مشترکین خانگی (معادل ۷۵ درصد متوسط قیمت گاز صادراتی) کشف قیمت از متوسط قیمت گاز صادراتی نشان می‌دهد که این نرخ هم اکنون برای هر متر مکعب ۳۰ سنت دلار است و مبنای تسعیر ارز نیز نرخ دلار مرکز مبادله تعیین می‌شود.

منبع فارس

انتهای پیام/