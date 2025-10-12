در حاشیه مراسم اختتامیه جشنواره فرهنگی «امین‌الضرب» که عصر امروز در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار شد، گزارشی درباره وضعیت دستمزد و شرایط کاری روزنامه‌نگاران در ایران که ماه گذشته تهیه شده بود مجددا قرائت شد.

این گزارش که به‌تازگی با مشارکت 165 روزنامه‌نگار از 29 رسانه کشور تهیه شده، تصویری دقیق از واقعیت‌های معیشتی، بیمه‌ای و حرفه‌ای اصحاب رسانه ارائه می‌دهد. براساس نتایج این پیمایش، حدود دو‌سوم خبرنگاران (65 درصد) بین 10 تا 20 میلیون تومان دستمزد دریافت می‌کنند و نزدیک به یک‌پنجم آنان درآمدی کمتر از 10 میلیون تومان دارند. تنها نزدیک به یک‌چهارم پاسخ‌گویان از میزان دریافتی خود رضایت داشته‌اند.

در این پژوهش که توسط انجمن صنفی خبرنگاران تهیه شده، میانگین سنی خبرنگاران شرکت‌کننده 38 سال و میانه سنی آنان 39 سال اعلام شده است؛ همچنین 59 درصد پاسخ‌گویان زن و 41 درصد مرد هستند. نتایج نشان می‌دهد بیش از 97 درصد شرکت‌کنندگان دارای تحصیلات دانشگاهی‌اند و میانگین سابقه کاری آنان حدود 14 سال است.

بخش مهمی از گزارش به مسئله دستمزدهای غیرمنصفانه و تأخیر در پرداخت‌ها اختصاص دارد. بر اساس یافته‌ها، 70 درصد از خبرنگاران معتقدند میزان دریافتی‌شان برای تأمین هزینه‌های زندگی ناکافی است و 73 درصد نیز رضایت کمی از دستمزد خود دارند. تفاوت معناداری نیز میان حقوق خبرنگاران رسانه‌های حاکمیتی و خصوصی مشاهده شده است.

در ادامه، گزارش به مشکلات بیمه‌ای خبرنگاران اشاره دارد؛ به‌گونه‌ای که بیش از 22 درصد از روزنامه‌نگاران بیمه نیستند و حدود 56 درصد سابقه بیمه‌شان حداقل سه سال کمتر از سابقه کاری‌شان است. همچنین، 37 درصد از آنان بیمه تکمیلی درمانی ندارند.

موضوع مسکن نیز از دیگر دغدغه‌های جدی خبرنگاران عنوان شده است؛ طبق این پژوهش، نیمی از خبرنگاران اجاره‌نشین‌اند و تنها حدود 36 درصد مالک مسکن خود هستند.

بخش دیگری از یافته‌ها به مسائل حرفه‌ای و رضایت شغلی اختصاص دارد. طبق این آمار، دوسوم خبرنگاران احساس آزادی کمی در محیط کار دارند و بیش از 54 درصد آنان گفته‌اند «زیاد یا خیلی زیاد» به ترک حرفه روزنامه‌نگاری فکر می‌کنند. همچنین، بیش از نیمی از پاسخ‌گویان (56 درصد) گفته‌اند که احساس امنیت شغلی ندارند.

در حوزه مزایای شغلی، «بیمه» بیشترین فراوانی را داشته، اما تهیه‌کننده پژوهش تأکید می‌کند که بیمه وظیفه قانونی کارفرماست و نه مزیت شغلی. در نتیجه، خبرنگاران از کمبود جدی مزایایی مانند تسهیلات مسکن، پاداش، امکانات رفاهی و فرصت‌های آموزشی گلایه‌مندند.

تهیه‌کننده گزارش در جمع حاضران در جشنواره تصریح کرد: این پیمایش گرچه به رسانه‌های سراسری محدود بوده و نمی‌توان آن را به همه رسانه‌های کشور تعمیم داد، اما واقعیت‌های میدانی آن نشان می‌دهد «روزنامه‌نگاری در ایران در تنگنای معیشت و کمبود حمایت‌های نهادی گرفتار است».

وی در پایان تأکید کرد: نتایج این پژوهش باید به عنوان زنگ خطری برای نهادهای صنفی و تصمیم‌گیران تلقی شود تا برای ارتقای شرایط کاری و امنیت حرفه‌ای خبرنگاران، برنامه‌ای منسجم تدوین شود.

