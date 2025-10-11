چرا با تغییر فصل سرتان درد میگیرد؟
سردردهای ناشی از تغییرات آبوهوایی یکی از مشکلات شایع در فصول متغیر مانند بهار و زمستان هستند. این دردها اغلب با تغییرات ناگهانی دما، فشار جوی یا نور مرتبط اند. این سردردها میتوانند از نوع میگرن یا سردردهای معمولی باشند. در این مقاله به بررسی علل و راههای مدیریت این دردها میپردازیم.
سردردها یکی از شایعترین ناراحتیها با دلایل متعدد هستند. در واقع، سردرد یکی از شایعترین علائم غیراختصاصی بدن ماست. و جالب اینجاست که برخی افراد ادعا میکنند سردردشان به دلیل تغییرات آبوهوایی است. در این مقاله بررسی میکنیم که آیا این موضوع امکانپذیر است و چرا رخ میدهد.
تغییرات آبوهوایی که به آن اشاره میکنیم، تغییرات ناگهانی در دما، فشار جوی یا حتی نور هستند. هر یک از این شرایط با ناراحتی مرتبط است. به همین دلیل، به عنوان مثال در بهار، بسیاری از افراد از درد رنج میبرند.
علاوه بر این، در میان انواع سردردها، میگرن را داریم. میگرن نوعی سردرد با ویژگیهای خاص است که شدت بیشتری دارد و میتواند ناتوانکننده باشد. همچنین نشان داده شده که میگرن تحت تأثیر تغییرات آبوهوایی قرار میگیرد.
اما چه چیزی باعث این اتفاق میشود؟ در این مقاله توضیح میدهیم که چرا سردردها با تغییرات آبوهوایی مرتبط هستند و چه باید کرد.
چرا سردردهای ناشی از تغییرات آبوهوایی رخ میدهند؟
به احتمال زیاد، شما هم در روزهایی که ناگهان هوا ابری میشود یا دما به طور ناگهانی تغییر میکند، سردرد را تجربه کردهاید. همانطور که اشاره کردیم، عوامل جوی متعددی میتوانند بر این وضعیت تأثیر بگذارند. در واقع، نه تنها شرایط محیطی میتوانند سردرد را ایجاد کنند، بلکه گاهی اوقات میتوانند آن را تشدید کنند. اگرچه این موضوع بسیار شایع است، اما جدی نیست. این نوع درد معمولاً با مصرف مسکنها برطرف میشود و نگرانی بیشتری ایجاد نمیکند.
با این حال، دانشمندان هنوز دلیل دقیق سردردهای ناشی از تغییرات آبوهوایی را نمیدانند. باور بر این است که وقتی هوا ناپایدار است، تغییراتی در غلظت سروتونین در مغز ما رخ میدهد. این تغییرات نتیجه تأثیر آبوهوا بر خلقوخوی ماست.
سروتونین مادهای است که در نورونهای ما وجود دارد و امکان انتقال تکانههای عصبی بین آنها را فراهم میکند. این انتقالدهنده عصبی بیشترین ارتباط را با خلقوخو و همچنین سردردها دارد.
نظریه دیگری وجود دارد که سردردها از مهرههای گردنی منشأ میگیرند. همانطور که همیشه گفته شده، افراد مسن ممکن است تغییرات آبوهوایی را در استخوانهای خود احساس کنند. همین اتفاق برای مهرههای گردنی نیز رخ میدهد؛ درد از این ناحیه شروع شده و به شکل سردرد بروز پیدا میکند.
چه اتفاقی برای میگرنها میافتد؟
میگرن نوعی سردرد است که با ضرباندار بودن و موضعی بودن مشخص میشود. این سردردها بسیار شدید هستند و با علائم دیگری مانند تهوع، استفراغ و سرگیجه همراهاند. حملات میگرن ممکن است تا سه روز متوالی طول بکشد.
اکثر مبتلایان به میگرن زنان هستند. این نوع درد معمولاً با حساسیت زیاد به نور و صدا همراه است. بنابراین، تغییرات آبوهوایی میتواند آن را بدتر کند. نور خورشید بسیار شدید، باد، هوای خشک یا دماهای شدید به شدت با میگرن مرتبط هستند.
میگرن در زنان شایعتر از مردان است و شدت آن با شرایط جوی خاصی مرتبط است.
برای این سردردها چه باید کرد؟
برای هر مشکل سلامتی یا ناراحتی مداوم، مهمترین کار مراجعه به پزشک است. با این حال، همانطور که قبلاً اشاره کردیم، این دردها معمولاً خودبهخود یا با مصرف مسکنها برطرف میشوند. بیشتر پزشکان مصرف داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی (NSAIDs) مانند ایبوپروفن یا پاراستامول را توصیه میکنند. با این حال، باید توجه داشت که نباید از هیچ نوع دارویی سوءاستفاده کرد.
همچنین توصیه میشود به خوبی استراحت کنید و از محرکهای نوری یا صوتی قوی مانند صدای باد دوری کنید. اگرچه این وضعیت میتواند ناامیدکننده باشد، اما مهم است که آرامش خود را حفظ کنید.
ممکن است مفید باشد که زمانهایی که سردردها شدیدتر میشوند یا ظاهر میشوند را یادداشت کنید و همچنین هرگونه علائم همراه آن را ثبت کنید. این کار به شما کمک میکند تا درد را با علت آن مرتبط کنید و بتوانید قبل از شدت گرفتن، آن را تسکین دهید.