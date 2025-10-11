ایران چگونه میخواهد ۵ میلیون گردشگر عراقی جذب کند؟
ایران و عراق براساس تفاهمنامهای که به تازگی بین بخش خصوصی دو کشور امضا شده است، قصد دارند تعداد بیشتری گردشگر تبادل کنند.
مدیرکل دفتر بازاریابی و گردشگری خارجی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفته است براساس این تفاهمنامه، تعداد گردشگران عراقی در سه سال باید به پنج میلیون نفر برسد. آخرین آمار این وزارتخانه حاکی از سفر سهونیم میلیون نفر عراقی در سال به ایران است.
مسلم شجاعی، مدیرکل دفتر بازاریابی و گردشگری خارجی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در پاسخ به این پرسش که ایران با وجود نابسامانی در جذب گردشگران عراقی و فعالیت دلالها و واسطهها، چگونه میتواند به ۵ میلیون گردشگر عراقی دست یابد؟ به برخی چالشها و ضرورت انجام اقداماتی در این مسیر اشاره کرد و افزود: عراق، بازارِ یکِ گردشگری ایران است؛ لذا باید روی آن بیش از پیش کار کرد و اگر دنبال تحقق برنامه هفتم توسعه و جذب ۱۵ میلیون گردشگر ورودی هستیم، عراق بازار کلیدی به شمار میآید. برای همین برنامه بازاریابی و تبلیغاتی ایران (رودشو عراق) در سه شهر بصره، بغداد و کربلا با حضور نمایندگانی از ۵۰ آژانس گردشگری برگزار شد.
او اظهار کرد: اصلی ترین موضوعی که متوجه شدیم، ضعف ارتباط بین بخش خصوصی دو کشور است، برای همین دلالها رشد میکنند و عراقیها از کانالهای غیررسمی وارد میشوند و ایرانیها همکاران خود را در عراق نمیشناسند و بالعکس. یکی از فواید برگزاری این رودشو، برقراری این ارتباط بود که خیلی کمک میکند. قراداد همکاری نیز بین بخش خصوصی ایران و عراق برای جذب گردشگر امضا شد.
مدیرکل دفتر بازاریابی و گردشگری خارجی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: دستاورد دیگر سفر هیأت گردشگری ایران به عراق، مذاکره با معاون گردشگری وزارت گردشگری، فرهنگ و آثار باستانی عراق بود، آقای قائم مراد، که برای برگزاری نشستهای کمیته فنی و امضا سند اجرایی، مقدماتی فراهم شد.
شجاعی با اشاره به شناسایی برخی مشکلات جذب گردشگر از عراق در این سفر، اظهار کرد: اگر بخواهیم ۵ میلیون گردشگر را در سه سال جذب کنیم، حتما باید پروازها بین دو کشور افزایش یابد؛ یعنی علاوهبر ۳۰۰ پرواز هفتگی باید پروازهای بیشتری بین شهرهای بیشتر ایران برقرار شود.
او ادامه داد: باید ورود گردشگر عراقی با خودرو تعیین تکلیف شود. در این سفر، نماینده کانون جهانگردی و اتومبیلرانی همراه هیأت گردشگری ایران بود و با نمایندگیهای مربوطه در عراق صحبت کرد. شرکتهای عراقی تا با این کانون در ایران آشنا شدند. ما امیدواریم تعدادِ دو هزار خودرویی که از بخش عربنشین عراق وارد خوزستان میشوند، بیشتر شود. برای رسیدن به پنج میلیون گردشگر عراقی لازم است که روی این موضوع بیشتر کار کنیم.
مدیرکل دفتر بازاریابی و گردشگری خارجی با تاکید بر ضرورت تقویت خط دریایی ایران و عراق، اظهار کرد: درحال حاضر یک خط دریایی از بندر خرمشهر به بندر بصره برقراست که هفتگی یک کشتی با ظرفیت ۲۵۰ هزار نفر در این مسیر حرکت میکند. برای رسیدن به پنج میلیون گردشگر لازم است تردد روزانه کشتیها در این مسیر افزایش یابد. باید مجوزهای تردد بیشتر گرفته شود. مسئله سوخت آنها باید حل شود، سوخت یارانه ای به کشتیها اختصاص یابد. تسهیلات داده شود تا سرمایهگذار بتواند کشتیهای متناسب بیشتری وارد کند. سواحل لایروبی شود.
شجاعی ساماندهی و غالبتر کردن خدمات در مرزهای زمینی را اقدام ضروری دیگری برای دستیابی به پنج میلیون گردشگر عراقی برشمرد و افزود: در پایانه مرزی زمینی، مکث مسافر باید کمتر شود. خدمات یکپارچه و غالب شود. عراقیها میگویند نمیتوانند بیمارستانهای ایران را پیدا کنند؛ یک دلیل آن حضور نداشتن نمایندگان آژانسها و بیمارستانها در مرز است که عامل فعالیت پررنگتر دلالها شده است. اگر بتوانیم در پایانه تسهیلاتی ایجاد کنیم تا عراقیها اطلاعات بیمارستانهای معتبر را بدست بیاورند، و یا در عراق مراکز درمان از راه دور ایجاد شود، میتوان عراقیها را نظاممندشدهتر وارد ایران کرد.
او ادامه داد: هدف دیگر این است که از آبادان و اهواز پرواز به سایر شهرهای دیگر ایران افزایش یابد تا دسترسی گردشگر عراقی به شهرهای دیگر ایران آسانتر شود.
مدیرکل دفتر بازاریابی و گردشگری خارجی، حمایت از سرمایهگذار عراقی و برگزاری تورهای آشناسازی را از دیگر اقدامات ضروری دیگری برشمرد و گفت که سعی میشود در اینباره حمایت دولت جلب شود.
شجاعی درباره طرح پیشنهادهایی برای سفر اینفلوئنسرهای عراقی به ایران، توضیح داد: شبکه اجتماعی اصلی عراقیها، فیسبوک است. ما از آنها خواستم افراد شاخص و مؤثر خود را برای سفر به ایران معرفی کنند و دعوت کردیم در نمایشگاه گردشگری ایران، که در بهمنماه برگزار میشود، شرکت کنند.
مدیرکل دفتر بازاریابی و گردشگری خارجی اصلیترین دستاورد رودشوی ایران در عراق، شکلگیری ارتباط بین بخش حرفهای صنعت گردشگری ایران و عراق دانست و اظهار کرد: بخش بزرگی از بازار عراق در اختیار واسطهها بوده است، ما امیدواریم ارتباطی که بین حرفهای گردشگری دو کشور شکلگرفته، گام آغازین و جدی برای ورود هدفمند به بازار گردشگری عراق باشد.