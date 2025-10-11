خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

چند راهکار ساده برای مقابله با بدغذایی کودکان در مدرسه

چند راهکار ساده برای مقابله با بدغذایی کودکان در مدرسه
کد خبر : 1698404
لینک کوتاه کپی شد.

با شروع مدارس بدغذایی در کودکان بیشتر می‌شود و والدین باید با خلاقیت در تهیه غذا، آن‌ها را به تغذیه سالم ترغیب کنند.

 آزیتا حکمت‌دوست، متخصص تغذیه و استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به مشکل بدغذایی در برخی کودکان به‌ویژه با آغاز سال تحصیلی گفت: در میان کودکان، برخی دچار بدغذایی هستند و با شروع مدارس این مسئله ممکن است تشدید شود و برای رفع این مشکل، والدین باید تلاش کنند تا با ایجاد جذابیت در غذا، میل کودک به خوردن را افزایش دهند.

حکمت‌دوست افزود: اگر کودک به برخی مواد غذایی تمایلی ندارد، می‌توان آن را به شکل‌های متفاوت و جذاب‌تر برایش آماده کرد، به‌عنوان مثال اگر شیر را دوست ندارد، می‌توان آن را با موز یا کاکائو طبیعی ترکیب کرد تا طعم مطلوب‌تری پیدا کند. یا اگر در میان آجیل‌ها تنها چند نوع خاص را دوست دارد، همان‌ها را در میان‌وعده‌اش قرار دهیم.

وی ادامه داد: در مورد سبزیجات نیز بهتر است از انواعی که کودک دوست دارد شروع کنیم، بیشتر کودکان مثلاً هویج یا ذرت شیرین را می‌پسندند، اما از سبزی‌هایی مثل کلم یا کرفس استقبال نمی‌کنند. می‌توان این مواد را به‌صورت خردشده یا تزئین‌شده در غذا استفاده کرد تا ظاهر غذا برای کودک جذاب‌تر شود.

چند راهکار ساده برای مقابله با بدغذایی کودکان در مدرسه

خلاقیت والدین؛ عامل مؤثر در پذیرش غذایی کودک

به گفته این متخصص تغذیه، خلاقیت والدین نقش مهمی در پذیرش غذایی کودکان دارد و اگر کودک گوشت تکه‌ای را دوست ندارد، می‌توان از گوشت چرخ‌کرده در قالب کتلت یا کوکو استفاده کرد. یا اگر از حبوبات خوشش نمی‌آید، می‌توان آن‌ها را پخت، له کرد و به سوپ یا خوراک‌ها افزود تا هم طعم بهتری پیدا کنند و هم ارزش غذایی غذا حفظ شود.

وی در پایان تأکید کرد: توجه به ذائقه و روحیه کودک، استفاده از رنگ‌ها، تزئین و تنوع در وعده‌ها، می‌تواند به بهبود تغذیه و علاقه‌مندی او به غذا کمک کند و در صورت تداوم بدغذایی نیز والدین بهتر است با مشاور تغذیه کودک مشورت کنند تا برنامه غذایی مناسب‌تری تنظیم شود.

 

منبع مهر
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ