چند راهکار ساده برای مقابله با بدغذایی کودکان در مدرسه

آزیتا حکمت‌دوست، متخصص تغذیه و استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به مشکل بدغذایی در برخی کودکان به‌ویژه با آغاز سال تحصیلی گفت: در میان کودکان، برخی دچار بدغذایی هستند و با شروع مدارس این مسئله ممکن است تشدید شود و برای رفع این مشکل، والدین باید تلاش کنند تا با ایجاد جذابیت در غذا، میل کودک به خوردن را افزایش دهند.

حکمت‌دوست افزود: اگر کودک به برخی مواد غذایی تمایلی ندارد، می‌توان آن را به شکل‌های متفاوت و جذاب‌تر برایش آماده کرد، به‌عنوان مثال اگر شیر را دوست ندارد، می‌توان آن را با موز یا کاکائو طبیعی ترکیب کرد تا طعم مطلوب‌تری پیدا کند. یا اگر در میان آجیل‌ها تنها چند نوع خاص را دوست دارد، همان‌ها را در میان‌وعده‌اش قرار دهیم.

وی ادامه داد: در مورد سبزیجات نیز بهتر است از انواعی که کودک دوست دارد شروع کنیم، بیشتر کودکان مثلاً هویج یا ذرت شیرین را می‌پسندند، اما از سبزی‌هایی مثل کلم یا کرفس استقبال نمی‌کنند. می‌توان این مواد را به‌صورت خردشده یا تزئین‌شده در غذا استفاده کرد تا ظاهر غذا برای کودک جذاب‌تر شود.

خلاقیت والدین؛ عامل مؤثر در پذیرش غذایی کودک

به گفته این متخصص تغذیه، خلاقیت والدین نقش مهمی در پذیرش غذایی کودکان دارد و اگر کودک گوشت تکه‌ای را دوست ندارد، می‌توان از گوشت چرخ‌کرده در قالب کتلت یا کوکو استفاده کرد. یا اگر از حبوبات خوشش نمی‌آید، می‌توان آن‌ها را پخت، له کرد و به سوپ یا خوراک‌ها افزود تا هم طعم بهتری پیدا کنند و هم ارزش غذایی غذا حفظ شود.

وی در پایان تأکید کرد: توجه به ذائقه و روحیه کودک، استفاده از رنگ‌ها، تزئین و تنوع در وعده‌ها، می‌تواند به بهبود تغذیه و علاقه‌مندی او به غذا کمک کند و در صورت تداوم بدغذایی نیز والدین بهتر است با مشاور تغذیه کودک مشورت کنند تا برنامه غذایی مناسب‌تری تنظیم شود.