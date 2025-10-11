متن تبریک روز جهانی دختر ۱۴۰۴ + عکس نوشته

عزیزم امروز روز توست

امیدوارم از لحظه لحظه زندگی‌ات لذت ببری

و به تمام خواسته‌های زندگی‌ات برسی

عرض تبریک به بهترین دختر دنیا

روز دختر مبارک باد

..........

روز عزیزای دل بابا

نفسای داداشا

هووی مامانا

دخی منگولا

جینگول مینگولا

روز دختر خوشگلا مبارک باد

.........

خداوند لبخند زد

دختر آفریده شد!

لبخند خدا روزت مبارک باد

..........

دختر یعنی لبخند در هجوم گریه‌ها

آرامش وقت بی قراری‌ها، عاشقانه‌ای هنگام غروب،

دختر یعنی تفسیر جمله دوستت دارم

یعنی خدا هم زیباست، عجب نقاشی خوبی است

روزت مبارک دختر مامان

..........

دختر در کودکی درهای برکت را به روی پدرش می‌گشاید

در جوانی دین شوهرش را کامل می‌کند

و هنگامی که مادر می‌شود، بهشت زیر پای اوست

قدرش را بدانیم

روز دختر مبارک باد

..........

میشه اسم پاکتو رو دل خدا نوشت

میشه با تو پر کشید توی راه سرنوشت

میشه با عطر تنت تا خود خدا رسید

میشه چشم نازتو رو تن گل‌ها کشید

روز دختر مبارک باد

..........

فرشته‌ها همیشه وجود دارن

اما چون بال و پر ندارن

بهشون میگن دختر

دختر عزیزمون روزت مبارک

.........

من از تو گلی بهتر ندیدم

ز تو باغ گلی خوش‌تر ندیدم

میان این همه گل‌های عالم

گلی خوشبوتر از دختر ندیدم

روز دختر مبارک باد

.........

دختر، خاطرات شاد و خوشی گذشته

لحظات شاد حال و امید آینده است

تقدیم به دختر امروز و مادر آینده

روزت مبارک دخترم

..........

ای بهار آرزوی نسل فردا، دخترم

ای فروغ عشق از روی تو پیدا، دخترم

چشم و گوش خویش را بگشا کز راه حسد

نشکند آئینه آئینه‌ات را چشم دنیا، دخترم

دختر عزیزم روزت مبارک

.........

گشته دختر بر زمین همچو پری

چون نگینی هست بر انگشتری

لطف ایزد شامل حالش شود

هرکسی دارد به خانه دختری

روز دختر رو به همه دخترا تبریک میگم

روزتون مبارک

..........

برای دختر گلم یه آسمون عشق میارم

برای ناز اون چشاش سخاوت هدیه میارم

یک دل پر امید و مهر، ترانه ساز غصه‌ها

هدیه من به دخترم، همون غریب بی ریا

دخترم روزت مبارک

..........

من معتقدم پدر اسکلت یک بدن است

پسر پوست بدن!

مادر قلب دختر اما رگ و شریان‌هاست

یک چیزهایی

کم دارد که همه چیزند

روز دختر مبارک باد

.........

بهارم دخترم، چون خنده صبح

امیدی میدمد در خنده تو

به چشم خویشتن می‌بینم از دور

بهار دلکش آینده تو

دختر عزیزم روزت مبارک

.........

دختر، گل عشق است گل باغ بهشت است

دختر، گل ریحانه و دردانه سرشت است

دختر، نفس صبح بهار است که خورشید

با نازِ نگاهش، غزل نور نوشته است

تابیده و بر غنچه‌ی لب‌های قشنگش

ماهی که پدید آمده لبخند فرشته ست

روحی ست که روحُ القُدُس از عشق دمیده

بی عشق، گِل آدمیان خرمن خشت است.

دختر گل عشق است گل باغ بهشت است

دختر گل ریحانه و دردانه سرشت است

روز دختر مبارک باد

.........

گل دخترم تو بهانه زندگی منی

چشمانت دریا و عطر تنت، چون عطر بهار نارنج

با تو دانستم زندگی زیباست

با تو دانستم معنای مادر بودن و پدر شدن را

عاشق شدن را

آمدنت آغاز عاشقانه‌های ما شد

خانه‌ام با نور تو روشن شد و رونق گرفت

آرامشِ جانم شدی و بهترین

حس عاشقانه دنیا را به من هدیه کردی

فرشته زمینی دخترم روزت مبارک باد

.........

دخترم شعاع چشمانت وقتی با عشق نگاهم می‌کنی

آسمان قلبم را ستاره باران می‌کند

چقدر خوب است که خداوند تو را به من داد

تا امروز به بهانه حضورت شاد باشم

فرشته زمینی دخترم روزت مبارک باد

..........

فرشته خوشگل من دخترم

تو یک تکه کوچک از بهشت هستی که از آسمان جدا شده

یک مشت شادی، یک قلب پر از عشق

روزت مبارک دخترم

..........

دختر شهد گل محبت

عطر خوب صداقت

و بهترین ثمره عشق پدر و مادر است

ای خاص‌ترین دختر روزت مبارک باد

..........

دخترم

زمستانم با تو بهار است

تو امید فرداهای منی

محرم راز منی، تک گل باغِ منی

دردانه منی و من از دوست داشتنت کوتاه نمی‌آیم

روزت مبارک هستی مادر

..........

دخترم، فرشته‌ای که خداوند نزد ما به امانت نهاده

از روزی که قدم به خانه‌ام گذاشتی تا زمانی که نفس می‌کشم مراقبت خواهم بود

روزت مبارک عزیز دل پدر

..........

فرشته خوشگل من

تو یک تکه کوچک از بهشت هستی

که از آسمان جدا شده

یک مشت شادی

یک قلب پر از عشق

دوستت دارم دختر نازنینم

روز دختر هزاران بار مبارک

..........

برای دختر مهربانم، چهره‌ای پر لبخند

دلی آرام و روحی پویا آرزو می‌کنم

روزت مبارک عزیزم

می‌گویند اگر خدا برای خانواده‌ای رحمت بخواهد

به آن‌ها دختر عنایت می‌کند

رحمت خانه‌ام روزت مبارک دخترم

..........

دختر جنس عجیبی ست!

چشم‌هایش را که می‌بندی، دید دلش بیشتر

دلش را که میشکنی، باران لطافت از چشم‌هایش سرازیر می‌شود

انگار درست شده تا روی عشق را کم کند

روز دختر بر تمامی دختران مبارک باد

