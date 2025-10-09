گران ترین و ارزان ترین اینترنت جهان
هزینهی دسترسی به اینترنت در نقاط مختلف جهان بسیار متفاوت است. گزارشی جدید گرانترین و ارزانترین کشورها را مشخص میکند.
در دنیایی که مردم بیش از هر زمان دیگری به روشهای مختلف با هم در ارتباط هستند، دسترسی به اینترنت به زیرساختی حیاتی تبدیل میشود؛ اما هزینهای که کاربران در کشورهای مختلف برای آن میپردازند، تفاوت چشمگیری دارد.
آمار مؤسسهی We Are Social در سال ۲۰۲۵ قیمت هر مگابیتبرثانیه اینترنت ثابت در میان بیش از ۶۰ کشور را مقایسه میکند. در صدر این فهرست، امارات متحدهی عربی با میانگین ۴٫۳۱ دلار برای هر مگابیتبرثانیه گرانترین اینترنت جهان را دارد؛ عددی که تقریباً دو برابر هزینهی کشور دوم، غنا با ۲٫۵۸ دلار است.
کارشناسان میگویند قیمت بالا در چنین کشورهایی اغلب ناشی از کمبود رقابت، چالشهای زیرساختی و مقررات محدودکننده است. در این فهرست، کشورهایی مانند سوییس، کنیا و مراکش با بیش از یک دلار برای هر مگابیتبرثانیه در رتبههای بالا قرار دارند.
در مقابل، کشورهای اروپای شرقی از جمله رومانی (۰٫۰۱ دلار)، روسیه (۰٫۰۲ دلار) و لهستان (۰٫۰۳ دلار) ارزانترین اینترنت جهان را ارائه میکنند. این منطقه بهطور پیوسته در زمینهی دسترسی مقرونبهصرفه به اینترنت پیشتاز است؛ نتیجهی رقابت گسترده میان اپراتورها و سرمایهگذاری دولتی در زیرساختهای دیجیتال.
ایران در این آمار جایی ندارد و در هیچیک از بخشهایش نامی از کشور ما دیده نمیشود. کشورهای آسیایی مانند ویتنام، چین و کرهی جنوبی با هزینهای کمتر از ۰٫۰۵ دلار برای هر مگابیتبرثانیه، اینترنت پرسرعت و ارزان در اختیار کاربران میگذارند. ایالات متحده با ۰٫۰۸ دلار برای هر مگابیتبرثانیه در میان کشورهایی با اینترنت نسبتاً ارزان قرار دارد. سایر اقتصادهای پیشرفته از جمله فرانسه و ژاپن زیر میانگین جهانی یعنی حدود ۰٫۴۲ دلار قرار دارند.