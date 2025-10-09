خبر بد برای خریداران شاهین
پس از گذشت نزدیک به سال انتظار خریداران شاهین سانروف دار حالا خبر عدم تولید این خودرو رسیده است .
مدیرارتباطات شرکت سایپا رضا حسینی گفت که قطعه سانروف شاهین وارداتی است و در تأمین آن با مشکل مواجه هستیم همچنین «زمان رفع این مشکل هم مشخص نیست.»خودروی شاهین محصولی ملی و تولید داخل است که حدود ۴هزار دلار ارزبری دارد.
۴۳۲ هزار نفر در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ برای خرید خودرو شاهین سانروفدار، اتوماتیک و دندهای از طریق سامانه یکپارچه ثبتنام کردند، قرار بود همه خودروها تا اسفند ۱۴۰۳ تحویل داده شوند.
اما حالا مدیر ارتباطات شرکت سایپا میگوید «نمیتوانیم شاهین سانروفدار تولید کنیم». مشتریان برای دریافت سریعتر خودرو در صورت تمایل میتوانند ثبتنام خود را از شاهین سانروفدار به شاهین بدون سانروف تغییر دهند.