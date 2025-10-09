محققان گزارش دادند افرادی که تا به حال سیگار کشیده‌اند، در معرض خطر بیشتر ابتلا به هر چهار زیرگروه دیابت نوع ۲ هستند و افراد سیگاری قهار در معرض خطر بیشتری نیز قرار دارند.

محقق ارشد، «امی کیزندال»، دانشجوی دکترا در موسسه کارولینسکا در استکهلم در سوئد، در یک بیانیه خبری گفت: «واضح است که سیگار کشیدن خطر ابتلا به دیابت نوع ۲ را صرف نظر از زیرگروه آن افزایش می‌دهد- یعنی صرف نظر از اینکه دیابت با مقاومت به انسولین، کمبود انسولین، چاقی یا پیری مرتبط باشد.»

برای این مطالعه، محققان داده‌های ۳۳۲۵ فرد مبتلا به دیابت نوع ۲ و ۳۸۹۷ فرد سالم شرکت‌کننده در مطالعات دیابت در نروژ و سوئد را تجزیه و تحلیل کردند.

نتایج نشان می‌دهد افرادی که سیگار می کشند، بیش از دو برابر افراد غیرسیگاری در معرض ابتلا به دیابت مقاوم به انسولین شدید (SIRD) هستند که با ناتوانی در استفاده موثر از انسولین برای تبدیل قند خون به انرژی مشخص می‌شود.

افراد سیگاری همیشگی همچنین با خطرات زیر روبرو بودند:

• ۲۰٪ افزایش خطر ابتلا به دیابت شدید وابسته به انسولین (SIDD)، که با کمبود انسولین مشخص می‌شود.

• ۲۹٪ افزایش خطر ابتلا به دیابت خفیف مرتبط با چاقی (MOD)، که با چاقی مرتبط است.

• ۲۷٪ افزایش خطر ابتلا به دیابت خفیف مرتبط با سن (MARD)، که با پیری مرتبط است.

محققان گفتند که سیگار کشیدن زیاد باعث خطرات حتی بالاتری شد: تقریباً ۲.۴ برابر برای SIRD؛ ۵۲٪ برای SIDD؛ ۵۷٪ برای MOD؛ و ۴۵٪ برای MARD. این تیم سیگار کشیدن زیاد را به عنوان ۲۰ نخ سیگار در روز به مدت ۱۵ سال تعریف کرد.

محققان گفتند که به طور کلی، تخمین زده می‌شود که سیگار کشیدن عامل بیش از یک سوم موارد دیابت نوع ۲ مقاوم به انسولین است.

کیزندال گفت: «قوی‌ترین ارتباط برای زیرگروهی که با مقاومت شدید به انسولین (SIRD) مشخص می‌شود، مشاهده شد، که نشان می‌دهد سیگار کشیدن ممکن است با اختلال در توانایی بدن در پاسخ به انسولین در ایجاد دیابت نقش داشته باشد.م

نتایج همچنین نشان داد افرادی که از نظر ژنتیکی در معرض خطر بالای اختلال در ترشح انسولین هستند، بیش از سه برابر بیشتر در معرض ابتلا به SIRD هستند.

کیزندال گفت: «یافته‌های ما بر اهمیت ترک سیگار در پیشگیری از دیابت نوع ۲ تأکید می‌کند. آنها همچنین نشان می‌دهند که اطلاعات ژنتیکی ممکن است به شناسایی افرادی که به احتمال زیاد از حمایت بیشتر در ترک سیگار بهره‌مند می‌شوند، کمک کند.»

منبع سایت دیده‌بان ایران

انتهای پیام/