تاریخ دقیق روز ملی کودک در تقویم سال ۱۴۰۴ چه روزی است؟

تاریخ دقیق روز ملی کودک در تقویم شمسی برابر است با :

۱۴۰۴/۰۷/۱۶

چهارشنبه – ۱۶ مهر ۱۴۰۴

تاریخ دقیق روز ملی کودک در تقویم قمری برابر است با :

۱۴۴۷/۰۴/۱۵

الاربعاء‬ – ۱۵ ربیع الثانی ۱۴۴۷

تاریخ دقیق روز ملی کودک در تقویم میلادی برابر است با :

۲۰۲۵-۱۰-۰۸

Wednesday – 2025 October 08

به هر فرد کمتر از 18 سال ( بر اساس ماده یک پیمان نامه ) کودک گفته می‌شود.

در دستور زبان فارسی از واژه «بچه» به جای کودک هم استفاده می­شود که به معنای سادگی، پاکی و بزرگ شدن است.

مناسب ترین کادوها برای روز کودک ۱۴۰۳

در انتخاب کادو باید حواستان باشد تا به تناسب سن فرزندتان این هدیه را تهیه کنید.

کادوهای پیشنهادی برای کودکان ۱ تا ۵ سال

ماشین اسباب بازی

خمیرهای رنگی

شن­های مخصوص بازی

عروسک و حیوانات اسباب بازی

بازی­های ساختی مانند لگو

کادوهای پیشنهادی برای کودکان ۵ تا ۸ سال

پازل­های ساده

لوازم ورزشی (سه چرخه)

لوازم تحریر و مداد رنگی

بازی­های آزمایشی و علمی

کیف و کوله مدرسه

کادوهای پیشنهادی برای کودکان ۸ تا ۱۲ سال

بازی­های فکری

کتاب

مونوپاد

هدست

تبلت

تلفن همراه

پک روباتیک

آلات موسیقی

اسامی روزهای هفته کودک ایران

اسامی روزها و روزشمار این هفته به‌صورت رسمی به‌شرح زیر اعلام شد:

۱۴ مهر: «برای خانواده کودکان، برای آینده‌ای امن‌تر و آرام‌تر»

۱۵ مهر: «برای محیط زیست کودکان، برای آینده‌ای پاک‌تر و سالم‌تر»

۱۶ مهر: «برای رشد و شکوفایی کودکان، برای آینده‌ای پیشرفته‌تر»

۱۷ مهر: «برای شنیده‌شدن کودکان، برای آینده‌ای مسئولانه‌تر»

۱۸ مهر: «برای برابری کودکان، برای آینده‌ای عادلانه‌تر»

۱۹ مهر: «برای هویت کودکان، برای آینده‌ای روشن‌تر»

۲۰ مهر: «برای رفاه کودکان، برای آینده‌ای با کیفیت و آسایش بالاتر»

