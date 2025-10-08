خبرگزاری کار ایران
تاریخ دقیق روز ملی کودک در تقویم سال ۱۴۰۴ چه روزی است؟

تاریخ دقیق روز ملی کودک در تقویم سال ۱۴۰۴ چه روزی است؟
روز ملی کودک در کشور ما ۱۶ مهر است. همچنین روز جهانی کودک در تقویم سال ۱۴۰۳ برابر ۲۹ آبان ماه است.

تاریخ دقیق روز ملی کودک در تقویم شمسی برابر است با :

۱۴۰۴/۰۷/۱۶

چهارشنبه – ۱۶ مهر ۱۴۰۴

تاریخ دقیق روز ملی کودک در تقویم قمری برابر است با :

۱۴۴۷/۰۴/۱۵

الاربعاء‬ – ۱۵ ربیع الثانی ۱۴۴۷

تاریخ دقیق روز ملی کودک در تقویم میلادی برابر است با :

۲۰۲۵-۱۰-۰۸

Wednesday – 2025 October 08

 

به هر فرد کمتر از 18 سال ( بر اساس ماده یک پیمان نامه ) کودک گفته می‌شود.

در دستور زبان فارسی از واژه «بچه» به جای کودک هم استفاده می­شود که به معنای سادگی، پاکی و بزرگ شدن است.

مناسب ترین کادوها برای روز کودک ۱۴۰۳

در انتخاب کادو باید حواستان باشد تا به تناسب سن فرزندتان این هدیه را تهیه کنید.

کادوهای پیشنهادی برای کودکان ۱ تا ۵ سال

ماشین اسباب بازی

خمیرهای رنگی

شن­های مخصوص بازی

عروسک و حیوانات اسباب بازی

بازی­های ساختی مانند لگو

کادوهای پیشنهادی برای کودکان ۵ تا ۸ سال

پازل­های ساده

لوازم ورزشی (سه چرخه)

لوازم تحریر و مداد رنگی

بازی­های آزمایشی و علمی

کیف و کوله مدرسه

کادوهای پیشنهادی برای کودکان ۸ تا ۱۲ سال

بازی­های فکری

کتاب

مونوپاد

هدست

تبلت

تلفن همراه

پک روباتیک

آلات موسیقی

اسامی روزهای هفته کودک ایران

اسامی روزها و روزشمار این هفته به‌صورت رسمی به‌شرح زیر اعلام شد:

۱۴ مهر: «برای خانواده کودکان، برای آینده‌ای امن‌تر و آرام‌تر»

۱۵ مهر: «برای محیط زیست کودکان، برای آینده‌ای پاک‌تر و سالم‌تر»

۱۶ مهر: «برای رشد و شکوفایی کودکان، برای آینده‌ای پیشرفته‌تر»

۱۷ مهر: «برای شنیده‌شدن کودکان، برای آینده‌ای مسئولانه‌تر»

۱۸ مهر: «برای برابری کودکان، برای آینده‌ای عادلانه‌تر»

۱۹ مهر: «برای هویت کودکان، برای آینده‌ای روشن‌تر»

۲۰ مهر: «برای رفاه کودکان، برای آینده‌ای با کیفیت و آسایش بالاتر»

انتهای پیام/
