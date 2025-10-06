فاضل میبدی نوشت:

آیت الله مکارم شیرازی از بلاتکلیفی قانون حجاب انتقاد کردند. متاسفانه هنوز برخی از بزرگان این نکته را در نیافته‌اند تا مشکلات معیشت مردم بسامان نگردد، از حجاب سخن گفتن بیهوده است.

آیت الله مکارم حتما روایت پیامبرص را ملاحظه فرموده‌اند تا نان مردم درست نشود نباید عباداتی چون‌ نماز و روزه سایر مناسک را از مردم انتظار داشت. چرا جوان امروز در برابر حجاب یا برخی از احکام دین و یا نهادهای دینی عاصی شده؟ و متاسفانه تا ترور روحانیت جرات پیدا کرده‌اند.

چرا باید یک دکتر داروساز امام جماعت مسجدی را به قتل برساند؟ و این نخستین بار نیست. آیا غیر از فشار بیکاری و مشکل معیشتی چیز دیگری می تواند باشد؟ در رژیم گذشته یک بار کسی به یک روحانی با سلاح گرم یا سرد حمله کرد؟ چرا در نظام اسلامی شاهد این حوادث تلخناکیم؟ از کارهای درست این دولت این بود که قانون حجاب اجباری را بر نتافت؛ چون می‌دانست اجرای چنین قانونی نه تنهامسئله حجاب را حل نمی‌کند، بلکه مشکلات دیگری را ایجاد می‌کند.

اگر آقایان دلسوز نظامند، باید ریشه‌های درد را درمان کنند. واین تنها کار دولت نیست. متاسفانه با چنین مجلسی، که برجام را آتش می‌زد، وبا وجود تحریمهای مجدد، راه را برای دولت سنگلاخی کرده است. سزاوار است امثال آیت الله مکارم، مشکلات جامعه را از ریشه بشناسند و به مراکز مربوطه تذکر دهند.

به قول سعدی: ملک از خردمندان جمال گیرد و دین از پرهیزگاران ...

