خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

چرا باید یک دکتر داروساز امام جماعت مسجدی را به قتل برساند؟

چرا باید یک دکتر داروساز امام جماعت مسجدی را به قتل برساند؟
کد خبر : 1696361
لینک کوتاه کپی شد.

فاضل میبدی نوشت:

آیت الله مکارم شیرازی از بلاتکلیفی قانون حجاب انتقاد کردند. متاسفانه هنوز برخی از بزرگان این نکته را در نیافته‌اند تا مشکلات معیشت مردم بسامان نگردد، از حجاب سخن گفتن بیهوده است. 

آیت الله مکارم حتما روایت پیامبرص را ملاحظه فرموده‌اند تا نان مردم درست نشود نباید عباداتی چون‌ نماز و روزه سایر مناسک را از مردم انتظار داشت. چرا جوان امروز در برابر حجاب یا برخی از احکام دین و یا نهادهای دینی عاصی شده؟ و متاسفانه تا ترور روحانیت جرات پیدا کرده‌اند.

چرا باید یک دکتر داروساز امام جماعت مسجدی را به قتل برساند؟ و این نخستین بار نیست. آیا غیر از فشار بیکاری و مشکل معیشتی چیز دیگری می تواند باشد؟ در رژیم گذشته یک بار کسی به یک روحانی با سلاح گرم یا سرد حمله کرد؟ چرا در نظام اسلامی شاهد این حوادث تلخناکیم؟ از کارهای درست این دولت این بود که قانون حجاب اجباری را بر نتافت؛ چون می‌دانست اجرای چنین قانونی نه تنهامسئله حجاب را حل نمی‌کند، بلکه مشکلات دیگری را ایجاد می‌کند. 

اگر آقایان دلسوز نظامند، باید ریشه‌های درد را درمان کنند. واین تنها کار دولت نیست. متاسفانه با چنین مجلسی، که برجام را آتش می‌زد، وبا وجود تحریمهای مجدد، راه را برای دولت سنگلاخی کرده است. سزاوار است امثال آیت الله مکارم، مشکلات جامعه را از ریشه بشناسند و به مراکز مربوطه تذکر دهند.

به قول سعدی: ملک از خردمندان جمال گیرد و دین از پرهیزگاران ...

 

منبع کاناال خبری بهار
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی