نودل؛ از شرق آسیا تا سفره‌های جهانی

خاستگاه نودل به چین، ژاپن و کره بازمی‌گردد، اما امروزه در سراسر جهان با سبک‌های متنوعی تهیه می‌شود.

در کره، نودل‌هایی مانند گوچوجانگ با طعم تند و چاشنی‌های تخمیر شده، طرفداران زیادی دارند.

در ژاپن، رامن با آبگوشت‌های غنی و رشته‌های نرم، یک تجربه فرهنگی کامل است.

در ایران نیز نودل‌های آماده یا ترکیبی با سبزیجات و گوشت، جای خود را در میان وعده‌های سریع باز کرده‌اند.

چرا نودل محبوب است؟

سریع و آسان: در کمتر از ۱۰ دقیقه آماده می‌شود.

قابل تنوع: با گوشت، مرغ، میگو، سبزیجات، یا حتی گیاه‌خواری قابل تهیه است.

قیمت مناسب: گزینه‌ای اقتصادی برای وعده‌های روزمره.

طعم‌های جهانی: از سس سویا و کنجد تا فلفل قرمز و کره بادام‌زمینی، هر فرهنگ طعم خاص خود را دارد.

