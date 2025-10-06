خبرگزاری کار ایران
۶ اکتبر روز جهانی نودل است؛ جشن رشته‌های خوشمزه‌ای که مرزها را درنوردیده‌اند

۶ اکتبر روز جهانی نودل است؛ جشن رشته‌های خوشمزه‌ای که مرزها را درنوردیده‌اند
روز جهانی نودل در ۶ اکتبر هر سال، فرصتی است برای بزرگداشت یکی از محبوب‌ترین غذاهای جهان که با تنوع بی‌نظیرش، فرهنگ‌های مختلف را به هم پیوند می‌دهد. نودل فقط یک غذا نیست؛ نمادی از سادگی، سرعت، و خلاقیت در آشپزی است.

نودل؛ از شرق آسیا تا سفره‌های جهانی

خاستگاه نودل به چین، ژاپن و کره بازمی‌گردد، اما امروزه در سراسر جهان با سبک‌های متنوعی تهیه می‌شود.

در کره، نودل‌هایی مانند گوچوجانگ با طعم تند و چاشنی‌های تخمیر شده، طرفداران زیادی دارند.

در ژاپن، رامن با آبگوشت‌های غنی و رشته‌های نرم، یک تجربه فرهنگی کامل است.

در ایران نیز نودل‌های آماده یا ترکیبی با سبزیجات و گوشت، جای خود را در میان وعده‌های سریع باز کرده‌اند.

چرا نودل محبوب است؟

سریع و آسان: در کمتر از ۱۰ دقیقه آماده می‌شود.

قابل تنوع: با گوشت، مرغ، میگو، سبزیجات، یا حتی گیاه‌خواری قابل تهیه است.

قیمت مناسب: گزینه‌ای اقتصادی برای وعده‌های روزمره.

طعم‌های جهانی: از سس سویا و کنجد تا فلفل قرمز و کره بادام‌زمینی، هر فرهنگ طعم خاص خود را دارد.

