صبحانه مناسب هر مزاج چیست؟
طب سنتی، افراد را در دستههای مزاجی مختلفی طبقهبندی کرده، درنتیجه با توجه به این موضوع صبحانههای مناسب و متنوعی را نیز برای هر مزاج در نظر گرفته است که در این مطلب دراینباره میخوانید.
دکتر الهام پارسا، پزشک متخصص طب سنتی و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی میگوید: در ابتدا افراد باید نوع مزاج خود را بشناسند تا بتوانند صبحانه مناسبشان را انتخاب کنند. افرادی که مزاج گرم یا گرم و خشک یا بهاصطلاح صفراوی دارند، بهتر است صبحانههایی بخورند که حرارت آنها را بیشتر نکند. خوردن عسل و سیاهدانه و مرباهای گرم مثل مربای زنجبیل برای این افراد مناسب نیست، اینها میتوانند با نان سنگک و مربای آلبالو و کمی کره، صبحانه مناسب مزاجشان را بخورند و مصرف گهگاه حریره بادام و فرنی هم برای این افراد خوب است.
این افراد در مصرف حلورده و ارده شیر احتیاط کنند
کسانی که مزاج گرم و تر یا به اصطلاح دموی دارند، برای صبحانه، نان سنگک و مربای به یا مربای سیب باکمی کره محلی بخورند، این افراد در صورتی که احساس حرارت زیاد میکنند، میتوانند مربای آلبالو نیز بخورند.
مصرف حلوا ارده یا ارده شیره و ارده عسل برای افرادی که مزاج گرم دارند، مناسب نیست و با توجه به اینکه میزان حرارتشان چقدر است این توصیه از حذف کامل تا قرار دادن یک یا دو بار ارده عسل و ارده شیره در هفته در برنامه غذاییشان میتواند متغیر باشد.
مصرف عسل و سیاهدانه به این مزاج توصیه میشود
کسانی که مزاج سرد یا سرد و تر یا به اصطلاح بلغمی دارند، نان سنگک و مرباهایی با مزاج گرم همچون مربای زنجبیل بخورند. مصرف عسل و گاهی سیاهدانه نیز به این افراد توصیه میشود اما کسانی که مزاج سرد و خشک یا به اصطلاح سوداوی دارند، بهتر است در وعده صبحانه، فرنی، حریره بادام، شله زرد و شیر برنج بخورند.
نان سنگک و مربای به و کمی کره محلی که از سلامت آن مطمئن باشند یا خامه هم برای این افراد خوب است. مصرف تخممرغ عسلی هم در این افراد گزینه خوبی است اما خوردن عدسی به این افراد توصیه نمیشود.
در وعده صبحانه چه نانی بخوریم؟
نان تازه، گوارش خوبی دارد و مقوی است در حالی که نان خشک و مانده، دیرهضم است. نان سنگک خوب برشته شده و غیرسوخته بهترین است. نان فطیر نوعی نان است که عمل تخمیر در آن به خوبی انجام نشده و ترد و پوک نبوده و به نوعی مانده است. اغلب نانهای محلی به خصوص اگر با شیر و روغن و شیرینی تهیه شده باشد، مثل نان شیرمال و نانهای بدون سبوس، دیرهضم و نفاخ هستند. از نانهای تست سبوسدار در صورتی که برشته و بهصورت سوخاری باشد نیز میتوان استفاده کرد.
از عادات بد صبحانه فاصله بگیرید
مصرف خیار، گوجهفرنگی، هندوانه، انگور و… همراه با صبحانه از عادات بدی است که بعضی افراد دارند. نیمرو، سوسیس و تخممرغ هم مواد غذایی خوبی برای صبحانه نیستند.
کله پاچه از دیدگاه طب سنتی، غذای خوبی است اما تغذیه امروزی نیست. مصرف مایعات مثل چای همراه صبحانه توصیه نمیشود بلکه بهتر است بافاصلهای یکی دوساعته، چای کمرنگ ایرانی خوشعطر، نوشیده شود.
در وعده صبحانه مجاز به مصرف گردو هستیم؟
پنیر با مزاج سردی که دارد در افراد دارای مزاج سرد توصیه نمیشود و بهتر است همراه کمی سیاهدانه خورده شود. از دیدگاه طب سنتی، نان و پنیر و گردو بهعنوان یک عصرانه خوب و نه صبحانه شناخته شده است.
مصرف گردو در وعده صبحانه در صورت نداشتن مشکل گوارشی مناسب است ولی اگر مشکل هضمی یا گوارشی دارید، بهتر است مصرف آن را تا برطرف شدن این مشکلات به تعویق بیندازید.
صبحانه مبتلایان به ریفلاکس، افسردگی و ضعف بدنی
افرادی که دچار ریفلاکس هستند، بهتر است از مرباهای مقوی معده مثل مربای سیب، به و مربای بالنگ و پوست پسته بیشتر استفاده کنند.
کسانی که دچار ضعف بدنی هستند، تخممرغ عسلی، کمی کره و مربای هویج یا عسل و در افرادی که مشکل افسردگی دارند مصرف مربای گلگاوزبان باکمی کره محلی پیشنهاد میشود.
فرنی، شلهزرد، حریره بادام و شیربرنج هم خوب است. مصرف مربای گل و کره محلی یا خامه برای افرادی که اجابت مزاج خوبی ندارند، میتواند مؤثر باشد.