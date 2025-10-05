یک شرکت رباتیک چینی به نام AheadForm با انتشار ویدئویی از جدیدترین ساخته خود، یک سر رباتیک فوق واقع‌گرایانه، رونمایی کرد. این ربات با توانایی پلک‌زدن، سر تکان‌دادن و نمایش حالات چهره با جزئیاتی فوق‌العاده می‌تواند تعامل انسان و ربات را طبیعی‌تر کند.

ویدئوی منتشرشده یک سر رباتیک را نشان می‌دهد که با حالتی کنجکاو به اطراف خود نگاه می‌کند، پلک می‌زند و حرکات ظریف و نامحسوسی را در چهره خود نشان می‌دهد. در داخل این مدل که Origin M1 نام دارد، تا ۲۵ موتور کوچک و بی‌صدا تعبیه شده است که با هماهنگی کامل، این حرکات ظریف و طبیعی را ایجاد می‌کنند.

علاوه‌براین، در مردمک چشم‌های این ربات دوربین‌هایی برای دیدن محیط اطراف و درک آن تعبیه شده است. وجود اسپیکرها و میکروفون‌های داخلی نیز اجازه می‌دهد تا به صورت لحظه‌ای با کاربران تعامل داشته باشد.

ربات واقع‌گرایانه شرکت چینی

براساس گزارش لایوساینس، شرکت AheadForm که در سال ۲۰۲۴ تأسیس شده، هدف اصلی خود در ساخت این ربات را «طبیعی‌تر و جذاب‌تر کردن تعاملات میان انسان‌ها و ربات‌ها» اعلام کرده است. آنها قصد دارند با ادغام این سرهای رباتیک با سیستم‌های هوش مصنوعی پیشرفته مانند مدل‌های زبانی بزرگ ربات‌هایی بسازند که بتوانند در لحظه صحبت‌های انسان‌ها را درک کنند و به آنها پاسخ دهند.

این شرکت معتقد است که چنین ربات‌هایی می‌توانند در صنایعی مانند خدمات مشتریان، آموزش و مراقبت‌های بهداشتی، جایی که «ایجاد اعتماد و ارتباط با کاربران انسانی ضروری است»، کاربردهای فراوانی داشته باشند. تحقیقات قبلی بنیان‌گذار این شرکت که در ژورنال Science Robotics منتشر شده نیز بر روی طراحی ربات‌هایی متمرکز بود که می‌توانند حالات چهره انسان را در لحظه تحلیل و تقلید کنند.

البته درحال‌حاضر این سرهای رباتیک به صورت تجاری در دسترس نیستند و به عنوان یک پلتفرم تحقیق و توسعه در نظر گرفته می‌شوند.

منبع فرارو

