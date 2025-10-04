خبرگزاری کار ایران
ثروتمندترین مردم ایران ساکن کدام استان‌ها هستند؟

جایگاه استان البرز است که در رده چهارم قرار دارد، در حالی که استان تهران، به عنوان پایتخت و یکی از قطب‌های اقتصادی کشور، تنها در جایگاه هفدهم این رتبه‌بندی قرار گرفته است. این موضوع می‌تواند بازتابی از هزینه‌های بالای زندگی در تهران و کاهش توان پس‌انداز خانوارها در این استان باشد.

بر اساس جدیدترین آمار مربوط به میزان پس‌انداز خانوار در استان‌های کشور، استان‌های مازندران، یزد و گیلان در صدر فهرست ثروتمندترین استان‌ها از نظر پس‌انداز خانوادگی قرار گرفته‌اند. این داده‌ها نشان می‌دهد که خانوارهای ساکن این استان‌ها توانسته‌اند بیشترین میزان ذخیره مالی را نسبت به سایر استان‌ها داشته باشند.

به گزارش روزیاتو، نکته جالب توجه در این گزارش، جایگاه استان البرز است که در رده چهارم قرار دارد، در حالی که استان تهران، به عنوان پایتخت و یکی از قطب‌های اقتصادی کشور، تنها در جایگاه هفدهم این رتبه‌بندی قرار گرفته است. این موضوع می‌تواند بازتابی از هزینه‌های بالای زندگی در تهران و کاهش توان پس‌انداز خانوارها در این استان باشد.

