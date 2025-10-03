واکسن آلرژی غذایی و فصلی در راه است

یک واکسن جدید بر پایه‌ آران‌ای پیام‌رسان (mRNA) موفق شده است از ایجاد واکنش‌های ایمنی خطرناک و التهاب تهدیدکننده‌ حیات ناشی از آلرژن‌ها در موش‌ها جلوگیری کند.

این واکسن تحقیقاتی که پژوهشگران مدرسه پزشکی پرلمن در دانشگاه پنسیلوانیا و سینسیناتی چیلدرنز ساخته‌اند، پتانسیل آن را دارد که در آینده برای درمان انواع حساسیت‌های فصلی و غذایی آزمایش و متناسب‌سازی شود.

به‌ گزارش پن‌مدیسن، تیم پژوهشی این واکسن جدید را بر اساس طراحی واکسن‌های کرونا بر پایه ام‌آران‌ای پیام‌رسان (با نانوذرات لیپیدی/LNP) مدلسازی کردند، اما این بار، دانشمندان ام‌آران‌ای پیام‌رسان را به نحوی تغییر دادند تا به سلول‌ها دستور دهد پروتئین‌هایی شبیه به آلرژن‌ها تولید کنند.

با ارائه این پروتئین‌ها به‌صورت کنترل‌شده، واکسن واکنش آلرژیک ایجاد نکرد، بلکه به سیستم ایمنی آموزش داد تا در آینده پاسخ مناسب‌تری بدهد و بعدا، وقتی موش‌ها در معرض آلرژن‌های مربوطه قرار گرفتند، واکسن به‌خوبی عمل کرد.

منبع چند ثانیه

انتهای پیام/