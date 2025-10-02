طرز تهیه کاچی مخصوص دوران پس از زایمان
طرز تهیه کاچی مخصوص دوران پس از زایمان را با مواد مقوی و طبیعی بیاموزید؛ دسر سنتی ایرانی برای تقویت مادران و بازگشت سریعتر توان جسمی.
یکی از دغدغههای بسیاری از مادران پس از زایمان، بازگشت سریعتر قوای جسمانی و تأمین مواد مغذی مورد نیاز بدن است. طرز تهیه کاچی مخصوص دوران پس از زایمان از جمله موضوعاتی است که همواره مورد توجه مادران و خانوادهها قرار میگیرد. کاچی یکی از قدیمیترین و مقویترین دسرهای ایرانی است که به دلیل دارا بودن مواد انرژیزا، بهترین انتخاب برای دوران نقاهت پس از زایمان محسوب میشود.
این غذای سنتی نهتنها طعمی دلپذیر دارد، بلکه با داشتن موادی همچون آرد گندم، کره، زعفران، مغزها و ادویهجات، به تقویت بدن، بهبود گردش خون و تسریع روند بهبودی کمک میکند. در این مقاله با طرز تهیه کاچی زایمان مخصوص دوران پس از زایمان آشنا میشوید.
طرز تهیه کاچی و مواد لازم برای آن
مواد مورد استفاده در کاچی زایمان بهراحتی در اکثر خانهها یافت میشود و ترکیب آنها با یکدیگر ترکیبی سرشار از انرژی و خواص درمانی ایجاد میکند.
-
آرد گندم سبوسدار (۱ پیمانه): پایه اصلی کاچی که به دلیل فیبر بالا برای دستگاه گوارش مفید است.
-
کره یا روغن حیوانی (۱/۲ پیمانه): برای تقویت بدن و ایجاد طعمی غنی
-
شکر یا شیره انگور (۱ پیمانه): به عنوان شیرینکننده؛ شیره انگور برای افزایش آهن توصیه میشود
-
آب (۲ پیمانه)
-
زعفران دمکرده (۲ قاشق غذاخوری): افزایش گردش خون و خاصیت آرامبخش
-
گلاب (۱/۴ پیمانه): برای عطر و طعم بهتر و خاصیت آرامشبخش
-
دارچین و هل (هر کدام ۱ قاشق چایخوری): برای افزایش گرمی و تسریع بازیابی بدن
-
مغز گردو یا بادام خردشده (اختیاری): تقویتکننده مغز و انرژیزا
در صورت تمایل، میتوان از شیره خرما یا عسل بهجای شکر استفاده کرد. همچنین بهجای روغن حیوانی از کره گیاهی نیز میتوان بهره برد.
طرز تهیه کاچی زایمان مخصوص دوران پس از زایمان بهصورت مرحلهبهمرحله
برای تهیه کاچی با طعمی ماندگار و خواص بالا، بهتر است مراحل زیر را با دقت انجام دهید:
تفت دادن آرد:
-
-
ابتدا آرد را در یک قابلمه با حرارت ملایم بدون روغن تفت دهید تا بوی خامی آن گرفته شود و کمی تغییر رنگ دهد.
-
افزودن کره یا روغن حیوانی:
-
-
بعد از اینکه آرد طلایی شد، کره یا روغن حیوانی را اضافه کرده و به خوبی هم بزنید تا مخلوطی یکنواخت حاصل شود.
-
آمادهسازی شربت:
-
-
در ظرفی دیگر، آب، شکر (یا شیره)، زعفران دمکرده، گلاب، دارچین و هل را مخلوط کرده و روی حرارت بگذارید تا شکر کاملاً حل شود.
-
اضافه کردن شربت به آرد:
-
-
شربت را کمکم به آرد اضافه کنید و همزمان هم بزنید تا گلوله نشود و مخلوطی صاف و یکدست بهدست آید.
-
پخت نهایی:
-
-
کاچی را روی حرارت ملایم حدود ۱۵ تا ۲۰ دقیقه هم بزنید تا غلیظ شود و به روغن بیفتد. در پایان میتوان مغزها را اضافه کرد.
-