فرزندآوری برای زوجین نابارور چقدر خرج دارد؟

در دفعات بعدی، اگر جنین ذخیره وجود داشته باشد، هزینه کمتر و حدود ۴ تا ۶ میلیون تومان است.

هرچند مجلس مصوب کرده بیمه‌ها بخشی از این هزینه‌ها را پوشش دهند، اما پرداخت‌ها روان نیست و بیشتر بار مالی همچنان روی دوش زوج‌هاست.

فقط بیمه نیروهای مسلح ۱۰۰ درصد هزینه‌ها را پوشش می‌دهد.

