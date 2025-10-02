خبرگزاری کار ایران
فرزندآوری برای زوجین نابارور چقدر خرج دارد؟

فرزندآوری برای زوجین نابارور چقدر خرج دارد؟
صادقی‌تبار، مدیر مرکز درمان ناباروری ابن‌سینا گفت: حدود ۲۰ درصد زوج‌های ایرانی نابارورند و برای درمان باید هزینه‌های سنگینی بپردازند؛ هر بار درمان ناباروری بین ۳۵ تا ۴۵ میلیون تومان خرج دارد و گاهی باید چند بار تکرار شود.

در دفعات بعدی، اگر جنین ذخیره وجود داشته باشد، هزینه کمتر و حدود ۴ تا ۶ میلیون تومان است.

هرچند مجلس مصوب کرده بیمه‌ها بخشی از این هزینه‌ها را پوشش دهند، اما پرداخت‌ها روان نیست و بیشتر بار مالی همچنان روی دوش زوج‌هاست.

فقط بیمه نیروهای مسلح ۱۰۰ درصد هزینه‌ها را پوشش می‌دهد.

 

