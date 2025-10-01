دکتر مجتبی کرباسی، پزشک و مشاور سبک زندگی سالم می‌گوید: وقتی هضم معدی و کبدی درست انجام نشود و دسترسی به ذخایر انرژی محدود و گرسنگی سلولی ایجاد شود، بدن میل به شیرینی نشان می‌دهد. چون شیرینی سریع‌تر جذب و به اصطلاح “غذای دمِ دستی” برای بدن است. همچنین افراد با غلبه سوداوی یا خشکی بیش از حد بدن نیز بیشتر میل به شیرینی دارند، چون شیرینی به‌ طور طبیعی خاصیت تری و تعدیل کننده‌ خشکی دارد. در منابعی آمده که اشتیاق به شیرینی می‌تواند نشانگر ضعف حرارت غریزی و نیاز مغز و اعصاب به غذای سریع‌ الاثر باشد.

در برخی متون هم گفته شده کسانی که سوءتغذیه و کم خونی دارند به سمت شیرینی تمایل پیدا می‌کنند. همه موارد گفته شده از دیدگاه طب رایج با مباحث سندروم متابولیک و دیابت قابل بررسی تطبیقی است و برای درمان میل و ولع زیاد به شیرینی در بیماران دچار اختلال سندروم متابولیک و دیابت نیز باید اختلال کارکرد معده و کبد، کمبود برخی مواد مغذی، کم خونی، خشکی، کمبود رطوبت بدن و عوامل ضعف مغز و اعصاب برطرف و دستگاه عصبی تقویت شود.

راهکارهای مهار ولع به خوردن شیرینی‌جات

پس از بررسی پزشک و تنظیم و توصیه یک برنامه با توجه به شرایط فرد، در کنار اجرای برنامه سبک زندگی ضددیابت، راهکارهایی وجود دارد که می‌تواند خیلی خوب ولع به خوردن شیرینی جات را مهار کند. حذف کامل قند و کربوهیدرات تصفیه شده مثل قند، شکر، آرد و برنج سفید.

استفاده کافی از چربی های سالم مانند زیتون، مغزها و کره. وارد کردن مواد پروتئینی کافی در وعده‌ها مثل گوشت و تخم مرغ. مصرف فیبر کافی مثل دانه اسفرزه، سبوس گندم و برنج، سبزیجات و سالاد سبزی. استفاده بیشتر از سرکه سیب طبیعی رقیق شده در آب، قبل وعده غذا. چشیدن کمی نمک معدنی یا یک استکان آب گرم همراه با یک عدس نمک معدنی چند بار در روز (صبح بعد از بیدار شدن، قبل و بعد از وعده غذا و شب قبل از خواب)، مدیریت استرس، کاهش فشار روانی و بالا بردن کیفیت خوابیدن در مدت زمان لازم و کافی. البته مواردی ممکن است برای برخی بیماران ممنوع باشد یا اجرای عملی آن نکاتی داشته باشد. جزئیات اجرایی را با پزشک تان هماهنگ کنید.

شیرینی‌خواری در زنان

دکتر مجید انوشیروانی، دکترای تخصصی طب ایرانی هم می‌گوید: بسیاری از زنان، میل شدید به ریزه‌ خواری شیرینی‌ و شکلات دارند. این ولع به مصرف شیرینی هم‌ موجب چاقی بیشتر می‌شود و هم فرد را با احساس ناکارآمدی در کنترل رفتار مواجه می‌کند. نکته دیگر این که بیشتر این بانوان دچار دفع غیرطبیعی و یبوست هم‌ هستند که با خوردن شیرینی‌ های بازاری بدتر می‌شود.

در این موارد به زنان با اضافه وزن بالا پیشنهاد می‌شود که هنگام‌ میل به ریزه‌ خواری، خشکبار با شیرینی طبیعی را به جای شیرینی جات بازاری مصرف کنند. مویز، انجیر خشک خیسانیده در گلاب یا آب، توت خشکِ نمدار شده و برگه هلو از این جمله اند. این خشکبار شیرین هم بسیار کم‌ ضرر تر از شیرینی‌ های بازاری هستند و هم ویتامین‌ ها و املاح بیشتری را برای بدن فراهم‌ می‌کنند و هم دفع روده‌ را بهبود می‌هند. البته تمایل زیاد به شیرینی ممکن است ریشه‌ ای روانی و احساسی داشته باشد که در این هنگام جایگزینی خشکبار به‌ تنهایی مساله را حل نمی‌کند.