جلوگیری از کپک زدن رب گوجه فرنگی با یک ترفند ساده

رب گوجه فرنگی به دلیل بافت و رطوبتی که دارد، محیطی بسیار مستعد برای رشد کپک است. بسیاری از افراد پس از باز کردن درِ قوطی رب، شاهد تشکیل لایه‌ای از کپک روی آن پس از مدتی هستند که نه تنها باعث ضایع شدن رب می‌شود، بلکه برای سلامت نیز مضر است.

علت اصلی رشد کپک روی رب چیست؟

علت اصلی این است که هوا (اکسیژن) به سطح رب می‌رسد. کپک برای رشد به اکسیژن نیاز دارد و با قطع دسترسی آن، می‌توان به سادگی از تشکیل آن جلوگیری کرد.

راه حل طلایی و ساده برای جلوگیری از کپک رب

پس از هر بار استفاده از رب، کافی است یک لایه نازک از روغن مایع معمولی یا روغن زیتون روی سطح آن بریزید. این لایه روغن مانند یک سد محافظ عمل می‌کند و مانع از رسیدن اکسیژن به سطح رب می‌شود. به این ترتیب، امکان رشد کپک به طور کامل از بین می‌رود.

نکات کلیدی برای نتیجه بهتر:

· قبل از ریختن روغن، مطمئن شوید سطح رب کاملا صاف و یکدست است.

· حتما رب را در یخچال و در ظرف دربسته نگهداری کنید.

· این روش برای رب‌های خانگی که در ظروف نگهداری می‌شوند نیز کاملا موثر است.

با به کارگیری این ترفند ساده، می‌توانید رب گوجه فرنگی را برای مدت زمان طولانی‌تری به صورت تازه و سالم نگهداری کنید و از اسراف آن جلوگیری کنید.

