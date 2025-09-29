اتفاقی که مشتریان ایرانیِ فونیکس و لاماری را شوکه کرد

با فعال‌سازی تحریم‌های اسنپ بک آینده حضور خودروسازان چینی در ایران در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. آیا این شرکای کلیدی بازار خودرو ایران را ترک خواهند کرد؟

با فعال‌سازی مکانیزم ماشه و بازگشت تحریم‌های اسنپ بک شورای امنیت علیه ایران، آینده صنعت و بازار خودرو کشور در وضعیتی بحرانی و نامشخص قرار گرفته است. این رویداد نگرانی‌های جدی را در مورد ادامه حضور خودروسازان چینی به عنوان اصلی‌ترین شرکای تجاری ایران ایجاد کرده و این سوال کلیدی را مطرح می‌کند که آیا باید منتظر خروج آن‌ها از بازار باشیم. تجربه گذشته و منافع اقتصادی جهانی این شرکت‌ها زنگ خطر را برای مصرف‌کنندگان ایرانی به صدا درآورده است.

هرچند گزارش‌های داخلی مانند گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس اثرات این تحریم‌ها را محدودتر از تحریم‌های ثانویه آمریکا می‌داند، اما کارشناسان معتقدند سه کانال اصلی می‌تواند به صنعت خودرو شوک وارد کند. بی‌ثباتی اقتصاد کلان و جهش نرخ ارز اولین و سریع‌ترین اثر است که هزینه تولید را بالا می‌برد. اما مهم‌ترین خطر فروپاشی زنجیره تامین قطعات به خصوص برای خودروهای مونتاژی است که بیش از ۷۰ درصد به قطعات چینی وابستگی دارند.

اثرات تحریم‌های اسنپ بک روی بازار خودرو ایران

فعال‌سازی تحریم‌های اسنپ بک محدودیت‌های جدی بانکی، بیمه‌ای و لجستیکی را به‌همراه دارد. این موانع فرایند واردات قطعات منفصله (CKD) را که سالانه میلیاردها دلار ارز به خود اختصاص می‌دهد تقریبا غیرممکن می‌کند. در نتیجه خطوط تولید خودروهای مونتاژی با توقف یا کاهش شدید ظرفیت روبرو خواهند شد که نتیجه مستقیم آن کمبود عرضه در بازار است. از سوی دیگر این وضعیت به انتظارات تورمی دامن زده و با ایجاد هراس در بازار باعث هجوم خریداران و احتکار فروشندگان می‌شود که خود جهش قیمت‌ها را تشدید می‌کند.

خودروسازان چینی اکنون به بازیگران بزرگ جهانی تبدیل شده‌اند و بازارهای اروپا و آمریکا را هدف گرفته‌اند. تجربه خروج آن‌ها در دور قبلی تحریم‌ها نشان داد که منافع تجاری جهانی برایشان اولویت دارد. بنابراین بسیار محتمل است که این شرکت‌ها برای از دست ندادن بازارهای بزرگ جهانی بازار ایران را ترک کنند. در صورت وقوع این سناریو بازار خودرو ایران با شوک شدید عرضه کاهش تنوع و افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها مواجه خواهد شد.