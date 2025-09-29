قیمت سکه و طلا امروز دوشنبه ۷ مهر ۱۴۰۴ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز دوشنبه ۷ مهر ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: دوشنبه ۷ مهر
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
102,671,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
101,304,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
136,838,000
|
طلای دست دوم
|
101,283,710
|
آبشده کمتر از کیلو
|
444,790,000
|
مثقال طلا
|
444,910,000
|
انس طلا
|
3,809.02
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,096,400,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,032,900,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
593,600,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
341,600,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
168,300,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,013,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|
505,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
255,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
94,910,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
41,860,000
|
حباب نیم سکه
|
97,060,000
|
حباب ربع سکه
|
90,010,000
|
حباب سکه گرمی
|
49,480,000