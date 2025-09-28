۵ نشانه مهم حمله قلبی
متخصص قلب و عروق به علائم هشداردهنده بیماریهای قلبی اشاره کرد و گفت: بیماریهای قلبی یکی از مهمترین علل مرگومیر در ایران و جهان هستند و بسیاری از بیماران به دلیل نادیده گرفتن نشانههای اولیه دیر به پزشک مراجعه میکنند.
قلب، این موتور تپنده و عضو حیاتی بدن، نقشی فراتر از پمپاژ خون در سیستم سلامت انسان ایفا میکند. سلامت قلب نه تنها تضمین کننده گردش خون مناسب است، بلکه تأثیر مستقیمی بر عملکرد تمام ارگانهای بدن دارد.قلب سالم با رساندن اکسیژن و مواد مغذی به سلولها، به مغز کمک میکند تا عملکرد شناختی مطلوبی داشته باشد. کلیهها با دریافت خون کافی، سموم را به طور مؤثر دفع میکنند و کبد در سایه گردش خون مناسب قادر به سوخت و ساز بهینه خواهد بود.
عوامل تهدید کننده سلامت قلب
سبک زندگی کمتحرک، مصرف غذاهای پرچرب و پرنمک، استرس مزمن و استعمال دخانیات از مهمترین عواملی هستند که سلامت این عضو حیاتی را تهدید میکنند. این عوامل میتوانند منجر به فشار خون بالا، کلسترول افزایش یافته و در نهایت بیماریهای قلبی عروقی شوند.بیماریهای قلبی عروقی یکی از قابل پیشگیریترین بیماریها محسوب میشوند. با اتخاذ سبک زندگی سالم میتوان از 80 درصد بیماریهای قلبی جلوگیری کرد. توجه به سلامت قلب سرمایهگذاری برای کل سیستم سلامت بدن است.سلامت قلب تنها به معنای جلوگیری از سکته قلبی نیست، بلکه تضمین کننده زندگی پرنشاط و با کیفیت است. با مراقبت از این عضو حیاتی، در واقع از تمامی اعضای بدن خود محافظت کردهاید.
طاهره صادقی، متخصص قلب و عروق و عضو هیات علمی دانشگاه علومپزشکی البرز با اشاره به شایعترین علائم هشداردهنده توضیح داد: درد یا فشار در ناحیه قفسه سینه، تنگی نفس، تعریق شدید، تپش غیرطبیعی قلب و احساس ضعف یا خستگی غیرمعمول از جمله نشانههایی است که نباید ساده گرفته شود. بروز این علائم بهویژه هنگام فعالیت بدنی یا استرس میتواند نشانه حمله قلبی یا سایر مشکلات جدی باشد.
صادقی درباره تفاوت بیماریهای قلبی در زنان و مردان توضیح داد: در مردان معمولاً علامت غالب، درد یا فشار شدید در ناحیه قفسه سینه است که ممکن است به بازوی چپ، گردن یا فک انتشار پیدا کند. این علائم در مردان بیشتر واضح و کلاسیک هستند و معمولاً با تعریق سرد و تنگی نفس همراه میشوند.اما در زنان وضعیت متفاوت است بسیاری از زنان بهجای درد شدید قفسه سینه، علائمی مبهمتری نشان میدهند.
وی در مورد علایم در خانم ها گفت : تهوع و استفراغ، درد در قسمت بالای شکم، کمر یا حتی فک، احساس خستگی مفرط و سرگیجه از جمله نشانههای شایعتر در زنان است. همین تفاوت باعث میشود که گاهی بیماری قلبی در زنان با مشکلات گوارشی یا خستگی ساده اشتباه گرفته شود و روند تشخیص و درمان به تأخیر بیفتد.این متخصص قلب و عروق با تأکید بر نقش پیشگیری خاطرنشان کرد: داشتن عادتهای سالم میتواند خطر ابتلا به بیماریهای قلبی را به میزان چشمگیری کاهش دهد.
تغذیه متعادل با مصرف بیشتر میوه و سبزیجات و پرهیز از غذاهای پرچرب و پرنمک، انجام فعالیت بدنی منظم مانند پیادهروی روزانه، ترک سیگار و قلیان، مدیریت استرس، کنترل منظم فشار خون، دیابت و کلسترول از مهمترین عواملی هستند که سلامت قلب را تضمین میکنند.