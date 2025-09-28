سود ثبت نام طرح فروش ایران خودرو که از امروز آغاز شد چقدر است؟

فروش جدید محصولات ایران خودرو از امروز آغاز شده و متقاضیان می توانند نسبت به ثبت نام با سه روش موعد تحویل ۳۰ روزه، فروش فوق‌العاده با موعد تحویل ۹۰ روزه و پیش‌فروش با موعد تحویل دست‌کم چهار ماه اقدام کنند. اما سود ثبت نام در این شرایط فروش چقدر است؟

بر اساس بخشنامه جدید فروش ایران خودرو، ۱۱ خودروی پژو ۲۰۷ با موتور TU3، پژو ۲۰۷ دنده دستی، پژو ۲۰۷ دنده اتوماتیک، تارا دنده دستی، تارا اتوماتیک، سورن پلاس دوگانه سوز، سورن پلاس XU7P، رانا پلاس، دنا پلاس اتوماتیک و دنا پلاس EFP دنده دستی در سه قالب فروش فوری، فروش فوق العاده و پیش فروش به عرضه می رسند.

موعد تحویل در فروش فوری ۳۰ روزه، فروش فوق العاده ۹۰ روزه و پیش فروش ۱۸۰ روزه است. پس عملا اگر بخواهید در کوتاه ترین زمان ممکن خودروی خود را تحویل بگیرید، باید در شرایط فروش فوری شرکت کنید. پس برای محاسبه سود این ثبت نام، باید خودروهایی را در نظر بگیریم که شرایط فروش فوری دارند. البته باید به این نکته هم توجه داشت که میزان تقاضا همیشه برای این نوع فروش بالاتر از دیگر قالب های فروش است و برنده شدن در این طرح نیاز به شانس بالا برای متقاضی دارد.

در شرایط فروش فعلی ایران خودرو، خودروهای پژو ۲۰۷ با موتور TU3، تارا V1 پلاس، تارا V4 اتوماتیک،سورن دوگانه سوز، سورن پلاس XU7P، دنا پلاس توربوشارژ اتوماتیک آپشنال و دنا پلاس دستی EFP فروش فوری دارند. در جدول زیر قیمت فروش و قیمت بازار این خودروها را بررسی کرده ایم و میزان سود خرید این خودرو ها را بررسی کرده ایم.

از لحاظ عددی، دنا پلاس دستی EFP بیشترین فاصله قیمتی کارخانه و بازار را دارد و سورن پلاس XU7P کمترین فاصله عددی را دارد. اما از لحاظ درصدی، دنا پلاس دستی EFP سود بیش از ۲۶ درصدی را در یک ماه دارد و دنا پلاس توربوشارژ اتوماتیک آپشنال با حدود ۱۸ درصد سود، کمترین سود درصدی را نسبت به رقم اولیه به مشتری می دهد.

متقاضیان محصولات ایران خودرو می توانند از روز یک شنبه مورخ ۶ مهر تا پایان روز پنج شنبه مورخ ۱۰ مهرماه با مراجعه به سایت فروش ایران خودرو طرح فروش این شرکت اقدام به پیش ثبت نام نمایند. ثبت نام در وب سایت فروش ایران خودرو به نشانی ikcosales.ir انجام می شود.

