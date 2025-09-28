۲۸ سپتامبر روز جهانی دختران است
روز جهانی دختران (International Daughters Day) در سال ۲۰۲۵ که امسال مصادف با ۲۸ سپتامبر (یکشنبه، چهارمین یکشنبه سپتامبر) است.
روز جهانی دختران ۲۰۲۵
جشنی برای عشق، برابری و آیندهای روشن
تاریخ و منشأ
روز جهانی دختران هر سال در چهارمین یکشنبه ماه سپتامبر برگزار میشود. در سال ۲۰۲۵، این روز برابر است با ۲۸ سپتامبر. این مناسبت ابتدا در هند شکل گرفت، جایی که برخی جوامع با تبعیض جنسیتی مواجه بودند. هدف از این روز، تغییر نگرشها و تقویت جایگاه دختران در خانواده و جامعه است.
اهداف این روز
تقدیر از عشق و فداکاری دختران
تقویت عزتنفس و اعتماد به نفس دختران
ترویج برابری جنسیتی و شکستن کلیشهها
ایجاد فضای امن برای رشد، آموزش و شکوفایی دختران
اهمیت دختران در خانواده
دختران اغلب قلب تپنده خانوادهاند. آنها عشق، لطافت، و انرژی مثبت را به خانه میآورند. این روز فرصتی است برای والدین تا عشق و افتخار خود را به دخترانشان ابراز کنند، با هدیهای کوچک، یادداشتی احساسی یا حتی یک آغوش گرم.
پیام جهانی
در بسیاری از کشورها، دختران هنوز با چالشهایی مانند محرومیت از آموزش، ازدواج زودهنگام، یا تبعیض مواجهاند. روز جهانی دختران یادآور این مسئولیت است که باید برای دنیایی برابرتر تلاش کنیم؛ دنیایی که در آن هر دختر بتواند رؤیاهایش را دنبال کند.