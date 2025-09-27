بلاتکلیفی ۷۵۰ دانش آموز مهر تابان شیراز در سایه سکوت مسئولان/عکس

ماجرای مدرسه غیردولتی مهر تابان شیراز همچنان ادامه دارد؛ مدرسه‌ای که سال‌هاست به دلیل استیجاری بودن ملک و با مطرح کردن موضوع تغییر کاربری، با پلمب‌ها و تخریب‌های مکرر شهرداری روبه‌رو شده است. این در حالی است که حتی پس از اجاره محل جدید و ارائه ضمانت‌نامه‌های لازم، باز هم فعالیت آن متوقف شده و اکنون نه در مکان قدیم و نه در مکان جدید، اجازه ادامه کار ندارد.

نماینده والدین این مدرسه اظهار کرد: «محل سابق مدرسه توسط شهرداری شیراز تخریب شد و فضای جدیدی که از سال گذشته اجاره شده بود نیز با ممانعت دوباره روبه‌رو شده است؛ در حالی‌که کارشناسان آموزش و پرورش این فضا را تأیید کرده‌اند. نکته مهم اینجاست که در روند قانونی استقرار مدارس غیردولتی، مراجعه به شهرداری اساساً پیش‌بینی نشده است.» او ادامه داد: «طبق قانون، مدارس غیردولتی می‌توانند از فضاهایی با کاربری غیرآموزشی هم استفاده کنند. از همه اینها گذشته، بسیاری از مشاغل غیرضروری در چنین فضاهایی فعال‌اند و هیچ‌کس مانعشان نمی‌شود؛ اما مشخص نیست چرا مهر تابان با این برخوردهای سختگیرانه مواجه است.» نماینده والدین با نگرانی از وضعیت ۷۵۰ دانش‌آموز این مدرسه گفت: «از آغاز سال تحصیلی، فرزندان ما خانه‌نشین شده‌اند. دختران دبستانی‌مان به جای کلاس، در خانه‌اند و خانواده‌ها همچنان بلاتکلیف. نمی‌دانیم سیاست‌های یک بام و دو هوای مسئولان در این باره چیست، اما حداقل انتظار داریم تا پایان امسال، تکلیف فضای آموزشی مشخص شود. خانواده‌ها نگران‌اند و از مدیرکل آموزش و پرورش می‌خواهند که از دانش‌آموزان مهر تابان حمایت کند.»

سازمان مدارس غیردولتی که باید نقش حامی و ناظر برای مدارس غیردولتی را ایفا کند، در ماجرای مدرسه مهر تابان شیراز اقدام مؤثری انجام نداده است. در حالی‌که ۷۵۰ دانش‌آموز این مدرسه از آغاز سال تحصیلی بلاتکلیف و خانه‌نشین شده‌اند، این اداره تنها نظاره‌گر مانده و نه در برابر پلمب‌ها و تخریب‌های شهرداری واکنشی نشان داده و نه برای تسهیل روند استقرار مدرسه اقدامی کرده است.

سکوت و انفعال این نهاد، پرسش جدی خانواده‌ها را برانگیخته که فلسفه وجودی اداره‌ای با عنوان «مدارس غیردولتی» چیست، اگر حتی در بحرانی چنین جدی، حاضر به حمایت از یک مدرسه و دانش‌آموزانش نیست؟

