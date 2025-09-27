قیمت سکه و طلا امروز شنبه ۵ مهر ۱۴۰۴ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز شنبه ۵ مهر ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: شنبه ۵ مهر
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
102,624,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
101,256,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
136,831,000
|
طلای دست دوم
|
101,137,040
|
آبشده کمتر از کیلو
|
444,210,000
|
مثقال طلا
|
444,050,000
|
انس طلا
|
3,760.24
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,121,600,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,039,800,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
599,600,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
350,600,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
172,300,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,010,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|
515,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
260,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
129,980,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
42,930,000
|
حباب نیم سکه
|
85,690,000
|
حباب ربع سکه
|
93,320,000
|
حباب سکه گرمی
|
50,590,000