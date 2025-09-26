چوب حراج بهمن موتور به ۳ خودروی پرطرفدارش + جدول
بهمن موتور شرایط فروش سه خودرو فیدلیتی پرایم، دیگنیتی پرایم و ریسپکت ۲ را برای متقاضیان عادی، جوانی جمعیت و خودروهای فرسوده اعلام کرد.
یکی از بازیگران کلیدی در بخش خصوصی صنعت خودروی ایران، پنجمین مرحله از طرحهای فروش محصولات خود در سال ۱۴۰۴ را بهطور رسمی اعلام کرد.
این دورهی فروش که از روز پنجشنبه ۳ مهرماه ۱۴۰۴ آغاز شده و تا شنبه ۵ مهرماه ادامه خواهد یافت، شامل ترکیبی از طرحهای پیشفروش با قیمت غیرقطعی و فروش نقدی با قیمت قطعی و تحویل فوری است.
در این مرحله، سه محصول پرطرفدار بهمن موتور شامل کراساوورهای فیدلیتی پرایم فیسلیفت (الیت)، دیگنیتی پرایم و سدان ریسپکت تیپ ۲ به متقاضیان عرضه شدهاند. این اقدام بهمن موتور، ضمن پاسخگویی به تقاضای بازار، رویکرد استراتژیک این شرکت برای حفظ سهم خود در سگمنت کراساوورهای مونتاژی را نشان میدهد.
تحلیل جامع شرایط فروش و جداول قیمتگذاری
پنجمین طرح فروش بهمن موتور در سال جاری، ذیل سه برنامه اصلی شامل طرح عادی، طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (مادران) و طرح جایگزینی خودروهای فرسوده اجرا میشود.
جزئیات این طرحها به دو بخش کلی پیشفروش با قیمت غیرقطعی و فروش نقدی با قیمت قطعی تقسیم میشود که هرکدام شرایط مالی و زمان تحویل متفاوتی را برای مشتریان به همراه دارند. طرحهای نقدی تنها برای متقاضیان طرح مادران و طرح اسقاط خودرو فرسوده در نظر گرفته شدهاند، درحالیکه پیشفروش شامل طرح عادی نیز میشود.
سود انصراف سالانه ۱۷.۵ درصد و جریمه تأخیر ماهانه ۲.۵ درصد برای تعهدات در نظر گرفته شده است و تمام خودروهای عرضهشده مدل ۱۴۰۴ خواهند بود.
در ادامه، جزئیات کامل طرحهای فروش نقدی و پیشفروش بر اساس اعلام رسمی شرکت بهمن موتور ارائه شده است:
طرح پیشفروش با قیمت غیرقطعی (موعد تحویل پاییز و زمستان ۱۴۰۴)
|
ردیف
|
نام محصول
|
رنگ قابل عرضه
|
مبلغ پیشپرداخت (ریال)
|
رنگ تریم
|
زمان تحویل
|
مدل
|
۱
|
فیدلیتی پرایم فیسلیفت (الیت) ۷ صندلی
|
سفید یا مشکی
|
۸,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰
|
مشکی
|
هفته آخر دی ۱۴۰۴
|
۱۴۰۴
|
۲
|
دیگنیتی پرایم
|
سفید یا مشکی
|
۸,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰
|
مشکی یا قرمز
|
هفته دوم آذر ۱۴۰۴
|
۱۴۰۴
|
۳
|
ریسپکت تیپ ۲
|
سفید یا مشکی
|
۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
|
مشکی
|
هفته آخر دی ۱۴۰۴
|
۱۴۰۴
جدول جامع طرحهای فروش بهمن موتور (پیشفروش و نقدی)
|
نام طرح
|
نام محصول
|
رنگ قابل عرضه
|
رنگ تریم
|
قیمت مصرفکننده / پیشپرداخت (ریال)
|
شرایط قیمت
|
زمان تحویل
|
مدل
|
پیشفروش (عادی، مادران، فرسوده)
|
فیدلیتی الیت ۷ صندلی
|
سفید یا مشکی
|
مشکی
|
۸,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ (پیشپرداخت)
|
غیرقطعی (قیمت روز دعوتنامه)
|
هفته آخر دی ۱۴۰۴
|
۱۴۰۴
|
دیگنیتی پرایم
|
سفید یا مشکی
|
مشکی یا قرمز
|
۸,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ (پیشپرداخت)
|
غیرقطعی (قیمت روز دعوتنامه)
|
هفته دوم آذر ۱۴۰۴
|
۱۴۰۴
|
ریسپکت تیپ ۲
|
سفید یا مشکی
|
مشکی
|
۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (پیشپرداخت)
|
غیرقطعی (قیمت روز دعوتنامه)
|
هفته آخر دی ۱۴۰۴
|
۱۴۰۴
|
فروش نقدی (مادران)
|
دیگنیتی پرایم
|
سفید یا مشکی
|
مشکی یا قرمز
|
۲۰,۱۱۴,۹۱۰,۰۰۰ (قیمت قطعی)
|
قطعی
|
۳۰ روز کاری
|
۱۴۰۴
|
ریسپکت تیپ ۲
|
سفید یا مشکی
|
مشکی
|
۱۶,۸۰۵,۱۲,۰۰۰ (قیمت قطعی)
|
قطعی
|
۳۰ روز کاری
|
۱۴۰۴
|
ردیف
|
نام محصول
|
رنگ قابل عرضه
|
رنگ تریم
|
قیمت مصرفکننده (ریال)
|
زمان تحویل
|
مدل
|
۱
|
دیگنیتی پرایم
|
سفید یا مشکی
|
مشکی یا قرمز
|
۲۰,۱۱۴,۹۱۰,۰۰۰
|
۳۰ روز کاری پس از تکمیل مراحل
|
۱۴۰۴
|
۲
|
ریسپکت تیپ ۲
|
سفید یا مشکی
|
مشکی
|
۱۶,۸۰۵,۱۲,۰۰۰
|
۳۰ روز کاری پس از تکمیل مراحل
|
۱۴۰۴