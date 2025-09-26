از جمله وقایع مهم این ماه، ولادت امام حسن عسکری علیه السلام است که طبق روایات مشهور در روز هشتم ربیع الثانی سال ۲۳۲ هجری قمری رخ داده است. همچنین روز دهم این ماه، رحلت حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها در سال ۲۰۱ قمری است که در شهر مقدس قم به عنوان روزی اندوهناک گرامی داشته می‌شود.

یکی دیگر از وقایع مهم ربیع الثانی، آغاز قیام مختار بن ابی‌عبیده ثقفی به خونخواهی شهدای کربلا است که بنا بر برخی نقل‌ها در روز شانزدهم این ماه سال ۶۶ هجری قمری در کوفه آغاز شده است. این قیام خونین موجب سرکوب سریع جنایتکاران حادثه کربلا و به جا ماندن نام ننگین آنان در صفحات تاریخ شده است.

گرچه حوادث تاریخی ربیع الثانی زیاد نیست، اما همین مناسبت‌ها یادآور روزهای شادی، اندوه و عبرت در تاریخ اسلام هستند. در میان اعمال این ماه، فقط دعای روز اول ربیع الثانی که توسط سید بن طاووس در کتاب «اقبال» آمده است، به صورت مشخص ذکر شده است و توصیه شده علاقه‌مندان به ادعیه و عبادات، این دعا را مورد توجه قرار دهند.

منبع صدآنلاین

انتهای پیام/