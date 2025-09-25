خبرگزاری کار ایران
۲۵ سپتامبر روز روان درمانی است

۲۵ سپتامبر روز روان درمانی است
اگرچه روز جهانی روان‌درمانی به‌طور رسمی در تقویم بین‌المللی ثبت نشده، اما بسیاری از متخصصان سلامت روان این روز را به‌عنوان فرصتی برای بزرگداشت نقش حیاتی روان‌درمانگران در بهبود کیفیت زندگی افراد گرامی می‌دارند. روان‌درمانی، یا گفت‌وگو درمانی، یکی از مؤثرترین روش‌ها برای مقابله با مشکلات روانی، عاطفی و رفتاری است.

روان‌درمانی چیست؟

روان‌درمانی فرآیندی تخصصی است که طی آن فرد با کمک یک درمانگر آموزش‌دیده، به بررسی افکار، احساسات، رفتارها و الگوهای ذهنی خود می‌پردازد. هدف آن:

کاهش علائم روانی مانند اضطراب، افسردگی، وسواس یا اختلالات استرس‌زا

افزایش خودشناسی و مهارت‌های مقابله‌ای

بهبود روابط بین‌فردی و کیفیت زندگی

انواع رایج روان‌درمانی

شناختی-رفتاری (CBT): تمرکز بر تغییر افکار منفی و رفتارهای ناسازگار

تحلیلی (روان‌کاوی): بررسی ریشه‌های ناخودآگاه مشکلات روانی

درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT): پذیرش احساسات و تعهد به ارزش‌های شخصی

درمان خانواده و زوج‌ها: بهبود تعاملات و حل تعارضات در روابط نزدیک

اهمیت روان‌درمانی در دنیای امروز

با افزایش فشارهای اجتماعی، اقتصادی و دیجیتالی، نیاز به حمایت روانی بیش از گذشته احساس می‌شود.

روان‌درمانی به افراد کمک می‌کند تا با بحران‌های زندگی، سوگ، شکست، اضطراب‌های شغلی یا تحصیلی بهتر کنار بیایند.

در دوران پساکرونا، نقش درمانگران در بازسازی سلامت روان جامعه بسیار پررنگ‌تر شده است.

