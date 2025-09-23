پلیس آمریکا، مکرون را مجبور به پیادهروی به سمت سفارت کرد/فیلم
کاروان خودروهای رئیس جمهور فرانسه به دلیل عبور کاروان خودروهای ترامپ از مقابل مقر سازمان ملل توسط پلیس آمریکا مسدود شد.
مکرون که نمیخواست منتظر بماند، سعی کرد با تماس با همتای آمریکایی خود، مشکل را حل کند. رئیس جمهور فرانسه در این تماس تلفنی گفت: «تصور کنید من اینجا در خیابان ایستادهام، چون همه چیز به خاطر شما مسدود شده است». مشخص نیست که آیا ترامپ در آن سوی خط بوده است یا خیر.
چند دقیقه بعد، خیابان خالی شد، اما فقط برای عابران پیاده. این امر مکرون را مجبور کرد تا پیاده به سمت سفارت فرانسه برود.