خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پلیس آمریکا، مکرون را مجبور به پیاده‌روی به سمت سفارت کرد/فیلم

پلیس آمریکا، مکرون را مجبور به پیاده‌روی به سمت سفارت کرد/فیلم
کد خبر : 1690323
لینک کوتاه کپی شد.

کاروان خودروهای رئیس جمهور فرانسه به دلیل عبور کاروان خودروهای ترامپ از مقابل مقر سازمان ملل توسط پلیس آمریکا مسدود شد.

مکرون که نمی‌خواست منتظر بماند، سعی کرد با تماس با همتای آمریکایی خود، مشکل را حل کند. رئیس جمهور فرانسه در این تماس تلفنی گفت: «تصور کنید من اینجا در خیابان ایستاده‌ام، چون همه چیز به خاطر شما مسدود شده است». مشخص نیست که آیا ترامپ در آن سوی خط بوده است یا خیر.

چند دقیقه بعد، خیابان خالی شد، اما فقط برای عابران پیاده. این امر مکرون را مجبور کرد تا پیاده به سمت سفارت فرانسه برود.

منبع تسنیم
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی