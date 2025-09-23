مکرون که نمی‌خواست منتظر بماند، سعی کرد با تماس با همتای آمریکایی خود، مشکل را حل کند. رئیس جمهور فرانسه در این تماس تلفنی گفت: «تصور کنید من اینجا در خیابان ایستاده‌ام، چون همه چیز به خاطر شما مسدود شده است». مشخص نیست که آیا ترامپ در آن سوی خط بوده است یا خیر.

چند دقیقه بعد، خیابان خالی شد، اما فقط برای عابران پیاده. این امر مکرون را مجبور کرد تا پیاده به سمت سفارت فرانسه برود.

