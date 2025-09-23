چه میزان زنجبیل در روز مصرف کنیم؟

زنجبیل، چه در چای، چه به عنوان ادویه و چه به صورت مکمل، مدت هاست که برای تسکین معده و رفع حالت تهوع استفاده می شود. همچنین به دلیل خواص ضدالتهابی، آنتی اکسیدانی و ضدمیکروبی اش معروف است.

بهبود هضم

جینجرول، یک ترکیب زیست فعال در زنجبیل، به حرکت مؤثرتر غذا از معده و عبور آن از سیستم گوارشی کمک می کند. در نتیجه، احتمال کمتری وجود دارد که غذا به مدت طولانی در روده بماند و مشکلاتی ایجاد کند.

مصرف زنجبیل همچنین به کاهش تخمیر در روده، یبوست و سایر عواملی که در نفخ شکم و گاز روده نقش دارند، کمک می کند.

کاهش حالت تهوع و استفراغ

زنجبیل می تواند به تسکین ناراحتی معده، و همچنین حالت تهوع و استفراغ مرتبط با شیمی درمانی، بیماری حرکت و بارداری کمک کند.

مصرف آن به میزان معمول در دوران بارداری عموماً بی خطر است. اما زنجبیل دارای اثر ضد انعقادی (رقیق کنندگی خون) است، از این رو بهتر است قبل از افزودن روزانه زنجبیل به رژیم غذایی خود در دوران بارداری، با پزشک مشورت کنید.

کاهش التهاب

زنجبیل حاوی ترکیباتی مانند 6-شوگاول، زینجرون و 8-شوگاول است که ممکن است به مهار پاسخ التهابی مرتبط با آرتریت روماتوئید، پسوریازیس (یک بیماری خودایمنی پوستی) و سایر بیماری های التهابی کمک کند. همچنین ممکن است به کنترل التهاب مرتبط با کولیت اولسراتیو، بیماری کرون و لوپوس کمک کند.

کاهش درد

زنجبیل ممکن است به اندازه داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی مانند ادویل/موترین (ایبوپروفن) برای دردهای قاعدگی مؤثر باشد.

مطالعات دقیق تری لازم است، اما برخی تحقیقات نشان می دهند که مصرف زنجبیل ممکن است به تسکین درد ناشی از سندرم پیش از قاعدگی، میگرن، استئوآرتریت زانو و درد عضلانی پس از ورزش نیز کمک کند.

کنترل وزن

تحقیقات بیشتری مورد نیاز است، اما یک بررسی سیستماتیک نشان داد که زنجبیل ممکن است از طریق مکانیسم های مختلفی به کاهش وزن کمک کند. این مکانیسم ها شامل مهار جذب چربی روده، تغییر فرآیند ذخیره چربی بدن و کنترل اشتها می شوند.

پیشگیری از بیماری های مزمن

تحقیقات نشان می دهند که مصرف 2 تا 4 گرم زنجبیل در روز ممکن است به کاهش خطر ابتلا به برخی بیماری های مزمن مانند فشار خون بالا و بیماری عروق کرونر قلب کمک کند.

سایر مطالعات نشان می دهند که زنجبیل ممکن است:

به محافظت در برابر برخی از انواع سرطان کمک کند

بیماری های قلبی عروقی را بهبود بخشد

به پیشگیری یا مدیریت دیابت کمک کند

عوارض جانبی احتمالی زنجبیل چیست؟

بیشتر افراد با نوشیدن یک فنجان چای زنجبیل در روز دچار عوارض جانبی نمی شوند. مصرف بیش از 4 گرم زنجبیل در روز ممکن است باعث ایجاد یا بدتر شدن مشکلاتی مانند موارد زیر شود:

ناراحتی های گوارشی، اسهال

رفلاکس اسید، سوزش سر دل

افسردگی سیستم عصبی مرکزی، فشار خون پایین

شرایط خونریزی از قبل موجود

آریتمی (ضربان قلب نامنظم)

واکنش آلرژیک

زنجبیل همچنین ممکن است با رقیق کننده های خون، داروهای ضد پلاکت (داروهایی که به جلوگیری از لخته شدن خون کمک می کنند) و داروهای خوراکی کاهنده قند خون تداخل داشته باشد. اگر تحت شیمی درمانی هستید، باردار هستید یا قبل از مصرف بیش از 4 گرم زنجبیل در روز به شکل غذا، نوشیدنی یا مکمل، با پزشک خود مشورت کنید.

چقدر چای زنجبیل زیاد است؟

محققان از مقادیر و اشکال مختلف زنجبیل، از جمله مکمل های غذایی، استفاده می کنند. در نتیجه، دستورالعمل های خاصی در مورد دوز یا شکل مصرف زنجبیل به عنوان درمانی برای هیچ بیماری خاصی وجود ندارد.

اما مصرف 3 تا 4 گرم زنجبیل در روز، یا 1 گرم در صورت بارداری، عموماً بی خطر است. یک چای کیسه ای معمولی حاوی 1 تا 2 گرم زنجبیل است.

اگر می خواهید چای زنجبیل تازه درست کنید، تهیه آن آسان است:

زنجبیل تازه را پوست بگیرید و از پهنا به قطعات حدود ۲.۵ سانتی متری برش دهید که تقریباً ۲ گرم می شود.

یک تکه از آن را در فنجان چای خود بگذارید و آب جوش بریزید.

اجازه دهید حداقل ۱۰ دقیقه دم بکشد.

اگر طعم زنجبیل خیلی تند است، می توانید عسل، لیمو یا طعم دهنده های دیگر را به آن اضافه کنید.

یادمان باشد؛ چای زنجبیل برای سلامت کلی مفید است و ممکن است به هضم غذا، آرام کردن ناراحتی معده و کاهش درد و التهاب کمک کند. شما می توانید چای کیسه ای زنجبیل را بخرید یا به راحتی با استفاده از زنجبیل تازه، چای خود را دم کنید. نوشیدن یک یا دو فنجان چای زنجبیل در روز برای بیشتر افراد بی خطر است، اما اگر بیش از 4 گرم در روز مصرف شود، ممکن است با داروها تداخل داشته و عوارض جانبی ایجاد کند.