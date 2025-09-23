شاهین، ناکام در رسیدن به ۲۰۷

عمادالدین جعفری، کارشناس بازار خودرو شاهین را یکی از خودروهای محبوب داخلی می‌داند که جای خود را میان طرفدارانش باز کرده است، هرچند هنوز به محبوبیت پژو ۲۰۷ نرسیده است. به صورت کلی، ۲۰۷ به خاطر ظاهر جمع و جور و شتاب قابل قبول خود به نسبت قیمت، محبوبیت زیادی بویژه در نسل جوان دارد. کارشناسان می‌گویند مردم دوست دارند خودروی خوب سوار شوند، اما به علت قیمت بالا نمی‌توانند آنها را بخرند. برخی هم ممکن است به خاطر نبود قطعات یا نمایندگی این خودروها از خریدشان صرف‌نظر کنند. تویوتا کرولا و لوین؛ محبوب‌ترین وارداتی‌های بازار جعفری به خودروهای وارداتی محبوب بازار خودروی ایران اشاره می‌کند: «فولکس واگن تیگوان و فولکس واگن تی‌راک از خودروهای وارداتی هستند که محبوبیت زیادی دارند. تویوتا کرولا یا لوین نیز جایگاه ویژه‌ای در بازار خودرو دارند. ما این خودروها را زیاد در خیابان‌ها می‌بینیم. شاید یکی از دلایل محبوبیت تویوتا لوین در میان مصرف‌کنندگان، استهلاک پایین و گستردگی قطعات یدکی نسبت به خودروهای در این رده باشد.» به گفته این کارشناس بازار خودرو، فولکس واگن ID.4 برقی نیز یکی دیگر از وارداتی‌هایی است که مورد استقبال زیادی قرار گرفته و آن را این روزها زیاد در خیابان‌ها می‌بینیم.

چانگان، محبوب‌ترین وارداتی چینی

او درباره خودروهای چینی پرطرفدار بازار ایران نیز به چانگان CS35 و CS55 اشاره می‌کند و می‌گوید:«از نظر کیفیت، این خودروها دربین چینی‌های موجود در بازار قابل قبول‌تر هستند و حتی در کشور امارات هم محبوبیت زیادی دارند. به همان نسبت، این خودروها در ایران هم در بین چینی‌های وارداتی جزو محبوب‌ترین‌ها محسوب می‌شوند.»

محبوبیت با فروش متفاوت است

خودروهای مونتاژی از دیگر خودروهای محبوب بازار خودروی ایران هستند. ظاهر و امکاناتی که نسبت به قیمتشان ارائه می‌دهند، باعث شده طرفداران خاص خود را داشته باشند و از طرف دیگر، از خدمات پس از فروش و شرایط فروش به نسبت خوبی برخوردار هستند. جعفری، کارشناس بازار خودرو تأکید می‌کند: «اینکه ب‌ام‌و از خودرویی مثل تیگو ۷ محبوب‌تر است، مشخص است، اما خب تفاوت قیمت باعث می‌شود که فروش خودروی تیگو بالاتر از ب‌ام‌و باشد. در واقع محبوبیت با فروش یکسان نیست و به طور مثال در بازار جهانی، بنتلی محبوب است، ولی فروشش پایین است چون همه نمی‌توانند بخرند. تویوتا کمری بسیار محبوب‌تر است، اما کرولا به خاطر قیمت پایین‌تر، فروش بیشتری دارد.»

جعفری در مورد خودروهای محبوب مونتاژی و محصولات خودروسازان خصوصی حال حاضر بازار خودرو توضیح می‌دهد: «در میان خودروهای مونتاژی، ام‌وی‌ام X55 به عنوان پرفروش‌ترین کراس‌اوور شناخته می‌شود. همچنین محصولات فونیکس مثل تیگو 7 پرو در رده محبوب‌ترین‌ها هستند. همچنین بین محصولات کرمان‌موتور، ایکس 5 و جی 7 محبوبیت خوبی دارند البته جی7 به عنوان یک خودروی سدان محبوب‌تر است.از سوی دیگر در بازار پیکاپ‌ها T8خودروی چندان محبوبی نیست اما به خاطر قطعات ارزان،عرضه زیاد و خدمات پس از فروش مناسب انتخاب خوبی محسوب می‌شود.»

دنا پلاس همچنان پرطرفدار!

نکته مهمی که در بازار ایران به چشم می‌خورد، این است که خودروهایی که قیمت و خدمات مناسبی دارند، به رغم ضعف‌های احتمالی، پرفروش‌تر و محبوب‌تر می‌شوند. محسن آل‌طاها، کارشناس رسانه‌ای خودرو، درباره محبوب‌ترین خودروهای داخلی در حال حاضر بازار می‌گوید: «دنا پلاس هنوز جزو خودروهای اقتصادی و پرطرفدار است. این خودرو به خاطر قیمت، ظاهر و ویژگی‌های خاص خود طرفداران زیادی در خودروهای داخلی دارد و می‌توان آن را حتی جزو خودروهای پرفروش دانست.»

او به احتمال استقبال گسترده از نسخه مونتاژی تانک ۳۰۰ نیز اشاره می‌کند: «تانک ۳۰۰ احتمالاً یکی از محبوب‌ترین خودروهای بازار خودرو شود. این خودرو پیش از این به صورت نسخه وارداتی وارد ایران شده بود که مونتاژ آن داخل ایران نیز شروع شده است. همچنین پیش‌فروش نسخه‌های مونتاژی انجام شده و ظرف چند ماه آینده به بازار عرضه می‌شود. محبوبیت این خودرو را می‌توان از استقبال کاربران در فضای مجازی فهمید، اما باز باید تا تحویل اولین سری این خودرو منتظر ماند.»

محبوبیت آریزو ۸ به رغم حاشیه‌ها

این کارشناس رسانه‌ای خودرو درباره مدل‌های مونتاژی محبوب بازار نیز معتقد است: «آریزو ۸ و تیگو ۸ پرو مکس به رغم بعضی مشکلات و حاشیه‌های شرکت تولیدکننده، همچنان در بازار ایران جزو محبوب‌ترین مونتاژی‌ها محسوب می‌شوند. قیمت یکی از آپشن‌هایی است که باعث می‌شود یک خودرو در کنار ظاهر و مشخصات فنی، در میان مردم طرفدار بیشتری پیدا کند.» آل‌طاها درباره محبوب‌ترین خودروهای هیبریدی و برقی می‌گوید: «مرسدس بنز EQ و ب‌ام‌و X1 از خودروهای محبوب برقی هستند. همچنین «بی‌وای‌دی چین ال» به تازگی با قیمت حدود ۳ میلیارد تومان وارد بازار شده و توجه زیادی را به خود جلب کرده است، چون هم قیمت مناسبی دارد و هم از نظر فنی خودروی خوبی است.»

تویوتا؛ سلطان بازار ایران

این کارشناس رسانه‌ای خودرو برند تویوتا را یکی از محبوب‌ترین‌ها در وارداتی‌ها می‌داند و تأکید می‌کند: «تویوتا کمری هیبرید و هوندا CR-V هیبرید که در سامانه جانبازی عرضه شده‌اند، طرفداران زیادی دارند. تویوتا آوالون و هایلندر نیز به صورت محدود وارد، اما با استقبال خوبی روبه‌رو شده‌اند. تویوتا به خاطر سابقه حضور طولانی، گستره خدمات عالی و کیفیت مطلوب، محبوب‌ترین برند در ایران محسوب می‌شود.»

مسیح فرزانه، کارشناس بازار خودرو، هرچند به طور مستقیم نام خودروهای خاصی را به عنوان محبوب‌ترین‌ها مطرح نمی‌کند، اما تأکید دارد که معیار اصلی محبوبیت خودروها را باید در تردد روزمره و حضور آنها در خیابان‌ها جست‌وجو کرد. به گفته فرزانه، اقبال و گرایش طرفداران به خودروها کاملاً مشهود است و می‌توان محبوب‌ترین برندها و مدل‌ها را از طریق مشاهده بازار و خیابان‌ها به راحتی تشخیص داد.

بر اساس گفته‌های کارشناسان، عوامل متعددی در محبوبیت خودروها نقش دارند؛ از قیمت و خدمات پس از فروش گرفته تا دسترسی به قطعات و استهلاک پایین. حتی خودروهایی با مشکلات فنی نیز می‌توانند به دلیل قیمت مناسب یا خدمات گسترده، محبوب باقی بمانند. از سوی دیگر، خودروهای برقی و هیبریدی به دلیل نوآوری و کاهش مصرف سوخت، به تدریج جای خود را در دل خریداران ایرانی با وجود مشکلات کمبود و قطع برق باز کرده‌اند. بازار ایران در حال‌گذار به سمت متنوع‌تر شدن است، اما همچنان خودروهای اقتصادی داخلی و مونتاژی سهم عمده‌ای در بازار دارند.

خودروهای وارداتی، به‌ویژه مدل‌های هیبرید و برقی، هر روز بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرند و این روند با توسعه زیرساخت‌ها، افزایش خواهد یافت.نکته مهم ماجرا اینجاست که اگر روند واردات خودرو و تولید داخل درست شود شاهد رقابت بیشتر بین محصولات وارداتی و داخلی خواهیم بود که منجر به افزایش کیفیت می‌شود.

