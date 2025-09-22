اخذ سند مالکیت برای کسانی که فروشنده ملک را به نامشان نکرده است

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: اگر آپارتمان مورد معامله، به نام فروشنده دارای سند مالکیت است ولی فروشنده به هر دلیلی به تعهد خود عمل نکرده و آپارتمان را به خریدار منتقل نکرده، خریدار می‌تواند با طرح دعوی مرتبط از جمله دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک علیه فروشنده در مراجع قضایی، احقاق حق کند و در صورت احراز صحت بیع نامه عادی توسط قاضی، رای بر الزام فروشنده به انتقال ملک و تنظیم سند رسمی، صادر و پس از اجرای رای مزبور، سند مالکیت آپارتمان به نام خریدار صادر می‌شود.

قویدل خاطرنشان کرد: اگر مجموعه آپارتمانی فاقد پایان‌کار شهرداری است و نتیجتاً تاکنون تفکیک اعیانی نشده و آپارتمان مورد معامله نیز به نام فروشنده سند مالکیت ندارد، در این حالت خریدار می‌تواند با طرح دعوی الزام فروشنده به اخذ پایانکار شهرداری، الزام به تفکیک آپارتمان و الزام به تنظیم سند رسمی، ملک را از دادگاه بخواهد و نکته مهم اینکه پس از راه‌اندازی سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی یا همان سامانه موضوع ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، مطابق تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام، خریدار آپارتمان می‌تواند ادعای مالکیت خود نسبت به آپارتمان را در سامانه مزبور درج نماید و شهرداری مکلف است گواهی پایانکار ساختمان را با علت و میزان جریمه قسمت‌های اختصاصی و قسمت مشترک صادر کند. سازمان ثبت اسناد نیز اسناد مالکیت مجموعه آپارتمانی را صادر و در سند مالکیت تفکیکی هر واحد آپارتمان، میزان و علت جریمه قسمت‌های اختصاصی و همچنین سهم جریمه قسمت‌های مشترک به نسبت مساحت اختصاصی را ذکر می‌کند و انتقال آپارتمان به دیگری و تنظیم سند انتقال منوط به پرداخت جریمه مطابق نرخ شاخص سالانه بانک مرکزی است.