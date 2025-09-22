خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آرایش غلیظ در اقتصاد بی رنگ

آرایش غلیظ در اقتصاد بی رنگ
کد خبر : 1689619
لینک کوتاه کپی شد.

بازار لوازم آرایشی ایران در حالی یکی از پرمصرف‌ترین بازارهای منطقه است که با وجود رکود اقتصادی و تحریم‌ها، تقاضا نه‌تنها کاهش نیافته بلکه همچنان رو به رشد است.

 آمارها نشان می‌دهد ایرانی‌ها حدود ۴.۵ درصد از هزینه‌های خانوار را صرف لوازم آرایشی می‌کنند؛ رقمی که ۲ برابر میانگین جهانی است و ایران را به دومین مصرف‌کننده بزرگ منطقه پس از عربستان تبدیل کرده است.

 این عطش مصرف باعث شده سرانه استفاده از لوازم آرایشی در کشور ۲.۵ برابر میانگین جهانی باشد و سن شروع مصرف به ۱۴ سال برسد.

با وجود ظرفیت بالای تولید داخلی، بازار ایران همچنان در چنگ کالاهای قاچاق و بی‌کیفیت است؛ حدود ۱.۶ میلیارد دلار لوازم آرایشی از مسیرهای غیررسمی وارد می‌شود که بخش زیادی از آن‌ها فاقد استانداردهای بهداشتی هستند و تهدیدی جدی برای سلامت عمومی به شمار می‌روند.

از سوی دیگر، کاهش قدرت خرید باعث تغییر ذائقه مصرف‌کنندگان شده؛ محصولات لوکس اروپایی جای خود را به کالاهای ارزان‌تر آسیایی و تولیدات داخلی داده‌اند، در حالی که سهم برندهای اروپایی به شدت افت کرده است.

 

منبع هفت صبح
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی