آرایش غلیظ در اقتصاد بی رنگ

آمارها نشان می‌دهد ایرانی‌ها حدود ۴.۵ درصد از هزینه‌های خانوار را صرف لوازم آرایشی می‌کنند؛ رقمی که ۲ برابر میانگین جهانی است و ایران را به دومین مصرف‌کننده بزرگ منطقه پس از عربستان تبدیل کرده است.

این عطش مصرف باعث شده سرانه استفاده از لوازم آرایشی در کشور ۲.۵ برابر میانگین جهانی باشد و سن شروع مصرف به ۱۴ سال برسد.

با وجود ظرفیت بالای تولید داخلی، بازار ایران همچنان در چنگ کالاهای قاچاق و بی‌کیفیت است؛ حدود ۱.۶ میلیارد دلار لوازم آرایشی از مسیرهای غیررسمی وارد می‌شود که بخش زیادی از آن‌ها فاقد استانداردهای بهداشتی هستند و تهدیدی جدی برای سلامت عمومی به شمار می‌روند.

از سوی دیگر، کاهش قدرت خرید باعث تغییر ذائقه مصرف‌کنندگان شده؛ محصولات لوکس اروپایی جای خود را به کالاهای ارزان‌تر آسیایی و تولیدات داخلی داده‌اند، در حالی که سهم برندهای اروپایی به شدت افت کرده است.

