۲۲ سپتامبر روز جهانی بدون خودرو است
روز جهانی بدون خودرو (World Car-Free Day) هر سال در تاریخ ۲۲ سپتامبر برگزار میشود؛ روزی نمادین برای تشویق مردم به کنار گذاشتن خودروهای شخصی و تجربه زندگی شهری بدون آلودگی، ترافیک و سر و صدای ماشینها. این روز فرصتی است برای بازاندیشی در شیوههای حملونقل و حرکت به سوی شهرهای انسانمحور و پایدار.
تاریخچه روز جهانی بدون خودرو
نخستین بار در دهه ۱۹۵۰، هلند و بلژیک یکشنبههایی بدون خودرو برگزار کردند.
در سال ۱۹۹۷، شهر لاروشل فرانسه نخستین کمپین رسمی «شهر بدون ماشین من» را راهاندازی کرد.
اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۰ این روز را به طور رسمی به عنوان «روز بدون خودرو» معرفی کرد.
امروزه بیش از ۱۵۰۰ شهر در ۵۰ کشور جهان در این رویداد شرکت میکنند و حدود ۱۰۰ میلیون نفر تجربه زندگی بدون خودرو را در این روز دارند.
اهداف این روز
کاهش آلودگی هوا و صوتی در شهرها
کاهش ترافیک و مصرف سوختهای فسیلی
ترویج حملونقل عمومی، دوچرخهسواری و پیادهروی
افزایش آگاهی عمومی درباره تأثیرات منفی خودروهای شخصی
بازآفرینی فضاهای شهری برای تعامل اجتماعی و سلامت عمومی
تجربه شهرها در این روز
شهرهایی مانند میلان، پاریس، بروکسل و لندن خیابانها را به روی خودروها میبندند و آنها را به دوچرخهسواران و عابران پیاده اختصاص میدهند.
در بروکسل، استفاده از دوچرخه تا ۴۰٪ افزایش یافته است.
در لندن، خیابانهای مسکونی به مدت سه روز به روی خودروها بسته میشوند تا مردم بتوانند آزادانه در آنها تعامل داشته باشند.
وضعیت در ایران
در تهران و برخی کلانشهرهای ایران، این روز با برنامههای نمادین مانند تشویق به استفاده از حملونقل عمومی، دوچرخهسواری و پیادهروی گرامی داشته میشود. با وجود مشکلات جدی آلودگی هوا و ترافیک، این روز فرصتی برای تغییر سبک زندگی شهری و کاهش وابستگی به خودروهای شخصی است.