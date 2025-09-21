چرا ارتش آمریکا هزاران تانک را در بیابان کالیفرنیا پارک کرده است؟

ارتش آمریکا برای هر سناریوی ممکنی آماده است و برای ذخیره‌سازی تجهیزات نظامی خود، از سلاح‌های شیمیایی گرفته تا جت‌های جنگنده و تانک‌های زرهی، مکان‌های مشخصی دارد. یکی از این مکان‌ها، انبار ارتش سیرا (SIAD) در هرلانگ، کالیفرنیا است. این انبار در بیابانی وسیع، حدود ۸۸ کیلومتری شمال غربی رینو، نوادا واقع شده است.

انبار تانک‌های ارتش آمریکا در کالیفرنیا

بیابان کالیفرنیا به‌دلیل رطوبت و بارندگی کم، شرایط ایده‌آلی را برای نگهداری طولانی‌مدت تانک‌های ارتش آمریکا فراهم می‌کند. خطر زنگ‌زدگی و فرسودگی در این محیط بسیار کم است. علاوه بر این، وسعت ۳۶۰۰۰ هکتاری این انبار، فضای کافی برای نگهداری هزاران تانک را فراهم می‌کند. SIAD تحت فرماندهی تانک، خودرو و تسلیحات ارتش آمریکا، یکی از ۲۶ انبار تشکیل‌دهنده پایگاه صنعتی ارگانیک است.

این انبار به‌عنوان «مرکز پایان عمر اول» برای تانک‌ها و تجهیزات نظامی شناخته می‌شود. در این مکان، تجهیزات تا زمانی که ارتش در مورد آینده آنها تصمیم‌گیری کند، نگهداری می‌شوند. در حال حاضر، حدود ۲۶۰۰۰ خودروی زرهی، از جمله ۲۰۰۰ تانک پیشرفته M1 آبرامز، در این انبار نگهداری می‌شود.

تاریخچه انبار سیرا

در طول جنگ جهانی دوم، ارتش به مکانی در خاک آمریکا نیاز داشت تا مقادیر زیادی بمب و مهمات را در آن ذخیره کند. این مکان باید دسترسی مناسبی به اقیانوس آرام می‌داشت، اما از مناطق در معرض خطر حمله دشمن دور می‌بود. سایت هرلانگ به‌دلیل داشتن خط آهن و قرار گرفتن در منطقه‌ای کم‌بارش و کم‌رطوبت در کوه‌های سیرا نوادا، برای این منظور انتخاب شد.

پس از پایان جنگ جهانی دوم، این سایت از یک انبار مهمات به محلی برای بازسازی تجهیزات نظامی، از تانک‌ها گرفته تا یونیفرم‌ها، تبدیل شد. SIAD همچنین مرکز تعمیر، تنظیم مجدد و تامین سیستم‌های سوخت و آب ارتش است. بیش از ۱ میلیارد دلار پوشاک و ده‌ها هزار خودروی مختلف به این مرکز ارسال شده است. علاوه بر ارتش، SIAD به سازمان‌هایی مانند دفتر اجرای برنامه، CMO، آژانس لجستیک دفاعی و نیروی هوایی نیز خدمات ارائه می‌دهد. تا سال ۲۰۱۹، بیش از ۸۰۰۰۰۰ صفحه بالستیک معیوب برای زره تعمیر شده و بیش از ۳۵۰ میلیون دلار در هزینه‌های مالیات‌دهندگان صرفه‌جویی شده است.