خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۲۱ سپتامبر روز جهانی آلزایمر است

۲۱ سپتامبر روز جهانی آلزایمر است
کد خبر : 1688952
لینک کوتاه کپی شد.

روز جهانی آلزایمر نخستین بار در سال ۱۹۹۴ توسط سازمان Alzheimer’s Disease International (ADI) در شهر ادینبورگ معرفی شد، به مناسبت دهمین سالگرد تأسیس این سازمان. هدف از این روز، افزایش آگاهی جهانی درباره بیماری آلزایمر، حمایت از مبتلایان و خانواده‌هایشان، و تشویق به تحقیقات بیشتر برای درمان و پیشگیری است.

بیماری آلزایمر چیست؟

آلزایمر شایع‌ترین نوع زوال عقل است؛ یک اختلال عصبی پیشرونده که باعث کوچک شدن مغز و مرگ سلول‌های مغزی می‌شود. این بیماری به‌تدریج حافظه، توانایی تفکر، تصمیم‌گیری و عملکرد روزمره فرد را مختل می‌کند.

علائم هشداردهنده

فراموشی اطلاعات تازه و تکرار سوالات

گم کردن مسیر یا اشیاء شخصی

اختلال در زبان گفتاری و نوشتاری

سردرگمی زمانی و مکانی

تغییرات رفتاری و شخصیتی

کاهش توانایی قضاوت و تصمیم‌گیری

کناره‌گیری از فعالیت‌های اجتماعی  

راه‌های پیشگیری و کنترل

اگرچه درمان قطعی برای آلزایمر وجود ندارد، اما راه‌هایی برای کاهش خطر ابتلا و کند کردن روند بیماری پیشنهاد شده‌اند:

فعالیت ذهنی مداوم (مطالعه، حل جدول، یادگیری زبان)

ورزش منظم و تغذیه سالم

کنترل فشار خون، دیابت و کلسترول

تعامل اجتماعی و حفظ ارتباط با دیگران

خواب کافی و مدیریت استرس

 اهمیت روز جهانی آلزایمر

با توجه به اینکه هر ۳ ثانیه یک نفر در جهان به آلزایمر مبتلا می‌شود، این روز فرصتی است برای همدلی با مبتلایان، آموزش عمومی، و تلاش برای یافتن راه‌حل‌های درمانی. همچنین ماه سپتامبر به عنوان «ماه جهانی آلزایمر» شناخته می‌شود تا توجه جهانی به این بیماری جلب شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی