۲۱ سپتامبر روز جهانی آلزایمر است
روز جهانی آلزایمر نخستین بار در سال ۱۹۹۴ توسط سازمان Alzheimer’s Disease International (ADI) در شهر ادینبورگ معرفی شد، به مناسبت دهمین سالگرد تأسیس این سازمان. هدف از این روز، افزایش آگاهی جهانی درباره بیماری آلزایمر، حمایت از مبتلایان و خانوادههایشان، و تشویق به تحقیقات بیشتر برای درمان و پیشگیری است.
بیماری آلزایمر چیست؟
آلزایمر شایعترین نوع زوال عقل است؛ یک اختلال عصبی پیشرونده که باعث کوچک شدن مغز و مرگ سلولهای مغزی میشود. این بیماری بهتدریج حافظه، توانایی تفکر، تصمیمگیری و عملکرد روزمره فرد را مختل میکند.
علائم هشداردهنده
فراموشی اطلاعات تازه و تکرار سوالات
گم کردن مسیر یا اشیاء شخصی
اختلال در زبان گفتاری و نوشتاری
سردرگمی زمانی و مکانی
تغییرات رفتاری و شخصیتی
کاهش توانایی قضاوت و تصمیمگیری
کنارهگیری از فعالیتهای اجتماعی
راههای پیشگیری و کنترل
اگرچه درمان قطعی برای آلزایمر وجود ندارد، اما راههایی برای کاهش خطر ابتلا و کند کردن روند بیماری پیشنهاد شدهاند:
فعالیت ذهنی مداوم (مطالعه، حل جدول، یادگیری زبان)
ورزش منظم و تغذیه سالم
کنترل فشار خون، دیابت و کلسترول
تعامل اجتماعی و حفظ ارتباط با دیگران
خواب کافی و مدیریت استرس
اهمیت روز جهانی آلزایمر
با توجه به اینکه هر ۳ ثانیه یک نفر در جهان به آلزایمر مبتلا میشود، این روز فرصتی است برای همدلی با مبتلایان، آموزش عمومی، و تلاش برای یافتن راهحلهای درمانی. همچنین ماه سپتامبر به عنوان «ماه جهانی آلزایمر» شناخته میشود تا توجه جهانی به این بیماری جلب شود.