۲۱ سپتامبر روز جهانی آلزایمر است

بیماری آلزایمر چیست؟

آلزایمر شایع‌ترین نوع زوال عقل است؛ یک اختلال عصبی پیشرونده که باعث کوچک شدن مغز و مرگ سلول‌های مغزی می‌شود. این بیماری به‌تدریج حافظه، توانایی تفکر، تصمیم‌گیری و عملکرد روزمره فرد را مختل می‌کند.

علائم هشداردهنده

فراموشی اطلاعات تازه و تکرار سوالات

گم کردن مسیر یا اشیاء شخصی

اختلال در زبان گفتاری و نوشتاری

سردرگمی زمانی و مکانی

تغییرات رفتاری و شخصیتی

کاهش توانایی قضاوت و تصمیم‌گیری

کناره‌گیری از فعالیت‌های اجتماعی

راه‌های پیشگیری و کنترل

اگرچه درمان قطعی برای آلزایمر وجود ندارد، اما راه‌هایی برای کاهش خطر ابتلا و کند کردن روند بیماری پیشنهاد شده‌اند:

فعالیت ذهنی مداوم (مطالعه، حل جدول، یادگیری زبان)

ورزش منظم و تغذیه سالم

کنترل فشار خون، دیابت و کلسترول

تعامل اجتماعی و حفظ ارتباط با دیگران

خواب کافی و مدیریت استرس

اهمیت روز جهانی آلزایمر

با توجه به اینکه هر ۳ ثانیه یک نفر در جهان به آلزایمر مبتلا می‌شود، این روز فرصتی است برای همدلی با مبتلایان، آموزش عمومی، و تلاش برای یافتن راه‌حل‌های درمانی. همچنین ماه سپتامبر به عنوان «ماه جهانی آلزایمر» شناخته می‌شود تا توجه جهانی به این بیماری جلب شود.

