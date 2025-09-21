قیمت سکه و طلا امروز یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۴ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: یکشنبه ۳۰ شهریور
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
95,047,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
93,926,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
126,926,000
|
طلای دست دوم
|
93,946,430
|
آبشده کمتر از کیلو
|
414,440,000
|
مثقال طلا
|
412,420,000
|
انس طلا
|
3,684.98
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,031,600,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
933,100,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
525,600,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
321,600,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
159,300,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
940,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|
470,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
245,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
104,790,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
34,790,000
|
حباب نیم سکه
|
71,010,000
|
حباب ربع سکه
|
88,480,000
|
حباب سکه گرمی
|
46,530,000