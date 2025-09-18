ترفند طلایی برای تهیه کوکوی سیب زمینی پنیری ترد و پوک

دستور پخت سریع و آسان کوکوی سیب زمینی با طعم پنیری به شما کمک می‌کند تا در کمتر از ۲۰ دقیقه یک غذای خوشمزه و سیرکننده تهیه کنید.

مواد اولیه

سیب زمینی ۲ عدد

هویج ۱ عدد

کره ۵۰ گرم

بیکینگ پودر نصف قاشق چای خوری

جعفری تازه یک مشت

نشاسته ذرت ۱ قاشق غذاخوری

سیر رنده شده ۲ حبه

نمک و فلفل سیاه از هر کدام ۱ قاشق چای خوری

زردچوبه ۱ قاشق چای خوری

پاپریکا ۱ قاشق چای خوری

پنیر موزارلا ۵۰ گرم

تخم مرغ ۱ عدد

طرز تهیه

در ابتدا دو عدد سیب زمینی را به همراه آب و نمک روی حرارت بگذارید تا بپزد.

یک عدد هویج را رنده کنید و به همراه مقدار کمی کره چند دقیقه روی حرارت تفت دهید و از روی حرارت بردارید.

وقتی ۸۰ درصد سیب زمینی پخت به آن نصف قاشق چای خوری بیکینگ پودر اضافه کنید و بعد از چند دقیقه سیب زمینی ها را از آب بردارید و در یک سبد بریزید. سپس آنها را پوره کنید و هویج رنده شده را اضافه کنید.

در ادامه یک مشت جعفری تازه را خرد کنید و به ترکیب اضافه کنید. یک قاشق غذاخوری نشاسته ذرت، دو حبه سیر رنده شده، نمک، فلفل سیاه، زردچوبه، پاپریکا، ۵۰ گرم پنیر موزارلای رنده شده و در انتها یک عدد تخم مرغ را هم اضافه و مواد را با هم ترکیب کنید.

حتما مواد را نیم ساعت در یخچال قرار دهید تا کاملا خودش را بگیرد. اگر فرصت ندارید می توانید بدون استراحت آن را به شکل توپ توپ درآورید، در دستتان شکل دهید و در پودر سوخاری بغلتانید و در نهایت روغن سرخ کنید. نوش جان.

منبع همشهری آنلاین

