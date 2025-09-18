قیمت سکه و طلا امروز پنجشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۴ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز پنجشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: پنجشنبه ۲۷ شهریور
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
87,692,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
86,491,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
116,891,000
|
طلای دست دوم
|
86,522,850
|
آبشده کمتر از کیلو
|
379,950,000
|
مثقال طلا
|
379,830,000
|
انس طلا
|
3,657.87
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
938,500,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
879,000,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
483,600,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
280,600,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
151,300,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
870,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|
430,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
220,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
78,070,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
14,020,000
|
حباب نیم سکه
|
54,220,000
|
حباب ربع سکه
|
61,580,000
|
حباب سکه گرمی
|
46,030,000