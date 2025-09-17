خبرگزاری کار ایران
کودکان پشت فرمان، والدین پشت میز دادگاه! + فیلم
کد خبر : 1687190
پلیس راهور یزد یک پسر ۹ ساله را که همراه برادر ۸ ساله‌اش پشت فرمان پراید نشسته بود، متوقف کرد. رئیس پلیس راهور استان گفته: «خانواده‌هایی که به کودک خودرو بدهند دادگاهی خواهند شد.»

رانندگی برای افراد زیر ۱۸ سال ممنوع است، اما طبق اعلام پلیس راهور یزد، در ۲ ماه گذشته ۶ مورد رانندگی کودکان ۹ تا ۱۵ ساله گزارش شده.

این پدیده محدود به یزد نیست و در استان‌های دیگر مانند اصفهان نیز مشاهده شده است.

در کشورهای اروپایی مثل آلمان، والدینی که خودرو را به فرزند نابالغ بسپارند، علاوه بر توقیف خودرو، جریمه سنگین و محرومیت از رانندگی را تجربه می‌کنند.

