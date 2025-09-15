پیاز پرورده؛ یک چاشنی شگفت انگیز برای انواع غذاها
پیاز پرورده نوعی مزه و چاشنی کنار غذا است که از ترکیب پیاز با رب انار، گردو، سبزیجات و... تهیه میشود.
امروزه مزهها یکی از مهمترین چاشنیها در دنیای آشپزی هستند که با ورود غذاهای مدرن به میز غذا و سفرهها، در کنار انواع مواد غذایی جای خود را پیدا کردهاند. مزهها که معمولا از ترکیب سبزیجاتی مانند سیر و پیاز با مواد لبنی مثل ماست، پنیر و یا سس مایونز تهیه میشوند، دارای انواع ادویه نیز هستند که طعم و مزه آنها را دلپذیرتر میکند.
از مزهها معمولا روی میزهای تولد یا میزهای پیش غذا استفاده میشود و در کنار انواع کباب و سوخاری و خوراکیهایی مانند انواع چیپس، پفک، اسنک و انواع سبزیجات خرد شده مانند هویج، کرفس و مارچوبه و انواع نانهای ترد سرو میشود.
پیاز پرورده نوعی چاشنی و مزه بینظیر است که از ترکیب پیاز با گردو، رب انار و سبزیجات و... تهیه میشود و برای سرو در کنار انواع کباب و کتلت بسیار مناسب است. اگر دوست دارید این چاشنی خوشمزه را با روشی آسان در منزل تهیه کنید، در ادامه این مطلب با طرز تهیه پیاز پرورده همراه ما باشید.
مواد لازم برای تهیه پیاز پرورده
پیاز قرمز: ۳ عدد
گردوی خرد شده: نصف فنجان
جعفری تازه و خرد شده: نصف فنجان
رب انار: ۱ قاشق غذاخوری سرپر
سس مایونز: ۱ قاشق غذاخوری سرخالی
روغن زیتون: ۳ قاشق غذاخوری
آبلیمو: ۱ قاشق غذاخوری
سماق: ۱ قاشق غذاخوری
نمک، فلفل، گلپر و نعناع خشک: از هر کدام ۱ قاشق چایخوری
طرز تهیه پیاز پرورده
فرارو نوشت: برای درست کردن این چاشنی خوشمزه ابتدا پیاز قرمز را پوست و به صورت خلالی خرد کنید و داخل کاسه مناسب بریزید. حالا گردوی خرد شده، جعفری خرد شده، سس مایونز، رب انار، روغن زیتون، سماق، آبلیمو، نمک، فلفل، گلپر و نعناع خشک را اضافه کنید و خوب مواد را هم بزنید تا مزهها با هم مخلوط شوند. پیاز پرورده آماده را داخل ظرف سرو بریزید و به مدت ۱ ساعت داخل یخچال بگذارید تا خنک شود، سپس سرو کنید، نوش جان.
نکات مهم
ـ روغن زیتون به دلیل ارزش غذایی بالایی که دارد، در رژیم غذایی بسیاری از افراد از جایگاه ویژهای برخوردار است. اما از آنجا که قیمت روغن زیتون خالص بالاست، معمولاً در هنگام عرضه در بازار با روغنهای معمولی مخلوط میشود. درنتیجه از کیفیت آن کاسته میشود؛ بنابراین کسانی که به دنبال خرید روغن زیتون هستند، اغلب میپرسند که چطور روغن زیتون اصل را تشخیص بدهیم. البته تشخیص خالص بودن روغن زیتون کار چندان سادهای نیست. با این حال کارشناسان برای تشخیص روغن زیتون اصل سه روش را به شرح ذیل ارائه دادهاند:
۱- برای انتخاب روغن مرغوب بهتر است که اول آن را ببویید. روغن زیتون خوب باید بوی میوه زیتون، سیب یا علف تازه بدهد که مربوط به نوع زیتون یا زمان برداشت آن است؛ بنابراین اگر بوی فلز احساس کردید، بدانید که روغن نامرغوب یا فاسد است.
۲- روش دوم برای تشخیص روغن زیتون اصل این است که آن را بچشید. اگر ۱ قاشق روغن زیتون را در دهان خود بریزید و در دهان بچرخانید و با استشمام هوا آن را فرو بدهید، باید بعد از چند لحظه در گلوی خود تلخی و تندی شدیدی احساس کنید. به نحوی که گلوی شما بسوزد. در بعضی موارد افراد به دلیل تندی بیش از حد روغن به سرفه میافتند. درست پس از ۱ دقیقه مزه تلخی و تندی از بین میرود و خوشمزه میشود. ضمن اینکه فرد با خوردن این روغن در دهان خود احساس چربی نمیکند. با خوردن روغن زیتون اصل در ابتدای زبان احساس شیرینی و در انتهای آن احساس تلخی و سوزش خواهید داشت.
۳- روش بعدی برای تشخیص روغن زیتون اصل رنگ آن است. رنگ روغن زیتون باید زرد مایل به سبز باشد. البته رنگ روغن زیتون معیار مناسبی برای تعیین کیفیت روغن نیست؛ زیرا بهراحتی میتوان در آن تقلب کرد.
ـ رب انار نوعی رب گرفته شده از دانههای انار است که به دو صورت ترش و ملس در بازار موجود است. رب انار معمولا رنگ تیرهای دارد؛ ولی نباید بیش از حد سیاه باشد که نشانه سوختگی رب هنگام پخت است. رب انار مرغوب نباید بیش از حد سفت باشد؛ همچنین نباید بوی ترشیدگی بدهد. برای تهیه پیاز پرورده سعی کنید رب انار را از فروشگاههای معتبر و یا از کسانی که به صورت خانگی و تمیز رب انار را درست میکنند، تهیه کنید. اگر رب انار شما رقیق نبود، با سرکه آن را رقیق کنید.