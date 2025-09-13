شکایت از کارفرما پس از گذراندن ۱۶ سال مرخصی استعلاجی
خانم معلمی که در یکی از شهرهای ایالت نوردراین-وستفالن آلمان تدریس میکرد، از سال ۲۰۰۹ به مرخصی استعلاجی رفته و در این مدت بدون حتی یک روز حضور در محل کار، حقوق کامل را دریافت کرده است.
معلمان در قوانین آلمان، کارمندان رسمی دولتی به حساب میآیند و از امتیازهای ویژهای، از جمله مرخصی استعلاجی نامحدود، برخوردار هستند. با اینحال مدیر جدید مدرسه این معلم پرونده پزشکی او را بررسی کرد و مشخص شد او هر ماه فقط مدارک پزشکی ارائه میداده بدون اینکه بیماریاش توسط پزشک معتمد ارزیابی شود.
به همین دلیل مدیر مدرسه از او خواست پزشک معتمد وضعیت او را دوباره بررسی کند. اما این معلم بهجای انجام معاینه پزشکی، از کارفرمای خود شکایت کرد. قاضی این پرونده، شکایت او را «کاملا غیرقابل درک» خواند و به نفع کارفرما، رای صادر و معلم را محکوم به پرداخت هزینههای دادگاه کرد.
اکنون بنابه گفته کارشناس حقوقی، این معلم باید تحت معاینات پزشکی قرار گیرد تا نتیجه نهایی پرونده مشخص شود. اما اگر او حتی الآن بیمار نباشد، سالم بودن او در این ۱۶ سال را نمیتوان ثابت کرد و او مجبور به بازپرداخت حقوقهای دریافتی نخواهد شد.
از طرفی، با توجه به اینکه این معلم در زمان مرخصی طولانیاش، استارتآپ پزشکی راهاندازی کرده و فعالیت اقتصادی هنگام مرخصی داشته است، قوانین را نقض کرده و به این دلیل جریمه خواهد شد و بهاحتمال قوی جایگاه خود به عنوان کارمند رسمی دولت و حقوق و مزایای بازنشستگیاش را هم از دست خواهد داد.