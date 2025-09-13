خبرگزاری کار ایران
باریک‌ ترین و سبک‌ ترین تبلت اقتصادی دنیا معرفی شد

باریک‌ ترین و سبک‌ ترین تبلت اقتصادی دنیا معرفی شد
تبلت موتو پد ۶۰ نئو با طراحی متفاوت، ترکیب سخت‌افزار قدرتمند و قیمت رقابتی، می‌تواند نگاه کاربران میان‌رده را تغییر دهد.

موتورولا از تبلت موتو پد ۶۰ نئو در هند رونمایی کرد؛ محصولی که به‌عنوان باریک‌ترین و سبک‌ترین تبلت 5G میان‌رده شناخته می‌شود. این دستگاه فقط ۶٫۹۹ میلی‌متر ضخامت دارد، وزن آن به ۴۸۰ گرم می‌رسد و همراه با قلم استایلوس اختصاصی عرضه می‌شود.

موتو پد ۶۰ نئو از نمایشگر ۱۱ اینچی LCD با وضوح 2.5K و نرخ نوسازی ۹۰ هرتز بهره می‌برد که حداکثر روشنایی ۵۰۰ نیت را ارائه می‌دهد و با استانداردهای کاش نور آبی و Flicker Free، تجربه‌ی بهتری برای چشم‌ها فراهم می‌کند. صدای چهار اسپیکر با پشتیبانی از دالبی اتموس و وجود جک ۳٫۵ میلی‌متری هدفون نیز به این ترکیب اضافه شده است.

قدرت پردازشی تبلت موتو پد ۶۰ نئو از تراشه‌ی دیمنسیتی ۶۳۰۰ مدیاتک تأمین می‌شود و در کنار آن ۸ گیگابایت رم و ۱۲۸ گیگابایت فضای ذخیره‌سازی دارد. این دستگاه از کارت microSD تا ۲ ترابایت قابل پشتیبانی می‌کند به‌طور پیش‌فرض با اندروید ۱۵ عرضه می‌شود.

طبق اطلاعات فروشگاه فلیپ‌کارت، موتو پد ۶۰ نئو از دوربین ۸ مگاپیکسلی در پشت و دوربین سلفی ۵ مگاپیکسلی بهره می‌برد. پشتیبانی از شبکه‌های 5G و 4G، وای‌فای دوبانده، بلوتوث ۵٫۲، GPS و درگاه USB-C نیز مجموعه‌ی کامل ارتباطی آن را تشکیل می‌دهند. علاوه‌بر این، گواهی IP52 برای مقاومت در برابر گردوغبار و پاشش آب به این تبلت اعتبار بیشتری می‌بخشد.

موتو پد ۶۰ نئو از باتری ۷۰۴۰ میلی‌آمپرساعتی با شارژ سریع ۲۰ وات بهره می‌برد، هرچند موتورولا شارژر ۶۸ واتی داخل جعبه قرار داده است. قیمت تبلت مذکور که در رنگ سبز عرضه می‌شود ۲۰۰ دلار است.

