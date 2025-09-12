خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

روش بشقاب دیابت چیست؟

روش بشقاب دیابت چیست؟
کد خبر : 1684810
لینک کوتاه کپی شد.

انجمن دیابت آمریکا روش «بشقاب دیابت» را به‌عنوان روشی ساده و مؤثر برای برنامه‌ریزی وعده‌های غذایی توصیه می‌کند.

این روش به شما کمک می‌کند تا بدون نیاز به شمارش کربوهیدرات‌ها یا اندازه‌گیری دقیق، وعده‌های غذایی متعادل و مناسبی داشته باشید.

نحوه استفاده از روش بشقاب دیابت:

بشقاب ۹ اینچی انتخاب کنید: یک بشقاب با قطر حدود ۲۳ سانتی‌متر مناسب است.

نیمی از بشقاب را با سبزیجات غیرنشاسته‌ای پر کنید: سبزیجاتی مانند کلم بروکلی، هویج، گل‌کلم و کاهو که کالری و کربوهیدرات کمی دارند و سرشار از فیبر و مواد مغذی هستند.

یک‌چهارم بشقاب را با پروتئین‌های کم‌چرب پر کنید: گوشت‌های بدون چربی، مرغ بدون پوست، ماهی، تخم‌مرغ، توفو و حبوبات گزینه‌های مناسبی هستند.

یک‌چهارم بشقاب را با کربوهیدرات‌های با کیفیت پر کنید: غلات کامل مانند برنج قهوه‌ای، نان سبوس‌دار، سیب‌زمینی شیرین، میوه‌ها و لبنیات کم‌چرب.

نوشیدنی بدون کالری مصرف کنید: آب، چای بدون قند یا نوشیدنی‌های بدون کالری دیگر.

این روش به شما کمک می‌کند تا با استفاده از یک بشقاب ساده، وعده‌های غذایی متعادل و مناسبی داشته باشید که به مدیریت قند خون کمک می‌کند.

منبع خبر آنلاین
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی