بحران بی سابقه در جذب سرمایه خارجی اسرائیل
صنعت سرمایهگذاری خطرپذیر در اسرائیل در سال ۲۰۲۵ با بحرانی جدی مواجه شده است. بر اساس گزارش روزنامه عبریزبان «گلوبز»، تأمین مالی صندوقهای سرمایهگذاری در اسرائیل در نیمه نخست سال جاری با کاهشی ۴۰ درصدی به تنها ۲۶۰ میلیون دلار رسیده که پایینترین میزان در سالهای اخیر است. در صورت تداوم این روند، کل سرمایه جذبشده تا پایان سال از ۳۵۰ میلیون دلار فراتر نخواهد رفت. این در حالی است که این رقم در سال ۲۰۲۴ بیش از ۱.۲ میلیارد دلار و در سالهای اوج ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ حدود ۶ میلیارد دلار بود. این بحران بیش از آنکه ناشی از کاهش جهانی در سرمایهگذاریها باشد، ریشه در مشکلات ساختاری، بیاعتمادی داخلی و بحرانهای سیاسی و امنیتی اسرائیل دارد.