خارج کردن کرم ۱۸ سانتی‌متری از مغز یک مرد
اخیرا پزشکان کرمی زنده با طول ۱۸ سانتی‌متر ار مغز مردی خارج کرده و او را از مرگ نجات دادند.

این مرد که رسانه‌های خبری چین، او را «لی» صدا می‌زنند، سال‌ها پیش اعضای بدن یک مار را همانطور خام خورده بود، درنتیجه کرمی در مغزش لانه و رشد کرده و طولش به ۱۸ سانتی‌متر رسیده بود.

مشکلات این مرد از یک سال پیش با علائمی چون غش و ضعف ناگهانی، تشنج و کف کردن دهان شروع شد. او احساس می‌کرد جسمی خارجی در چشمش فرو رفته است. بعد از اینکه او همه جا را موزاییکی می‌دید به بیمارستانی در استان هونان چین رفت.

پزشکان در تصویربرداری MRI از مغز «لی» متوجه وجود جسمی خارجی در پشت چشم او شدند. آنها در بررسی بیشتر کرمی ۱۸ سانتی‌متری سفید رنگ زنده‌ای در مغز این مرد چینی دیدند که حرکت می‌کرد و سلامت او را به خطر انداخته بود. این کرم از نوع کرم‌های نواری به نام اسپیرومترا بود. این نوع کرم معمولا در قورباغه‌، مار و پرندگان دیده می‌شود.

«لی» به پزشکان توضیح داد سال‌ها پیش هنگام شوخی با دوستانش، کیسه صفرای ماری را خام خورده بود و نمی‌دانسته لارو این کرم  وارد بدنش شده و در مغز او رشد کرده است.

خوشبختانه پزشکان توانستند با جراحی مغز «لی»، او را از مرگ نجات داده و پس از ۱۰ روز بستری در بیمارستان مرخص کنند.

پزشکان با مطرح کردن این بیماری در شبکه‌های اجتماعی، به دیگران هشدار دادند تا از مصرف مواد غذایی خام و پرخطر خودداری کرده و سلامت خود را حفظ کنند.

منبع خبر آنلاین
