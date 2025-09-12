ماسک در پادکست All-In گفته که استارلینک می‌تواند سرویس اینترنت خانگی و موبایل را ترکیب کند. او تأکید کرده که این موضوع به معنی حذف فوری اپراتورهایی مانند AT&T، تی-موبایل و ورایزن نیست، زیرا آنها همچنان بخش بزرگی از طیف فرکانسی موردنیاز برای تماس، پیامک و پخش ویدیو را در اختیار دارند.

بااین‌حال، وقتی از او پرسیده شد که آیا خرید مستقیم ورایزن می‌تواند راهی برای دسترسی به طیف بیشتر باشد، با لبخند پاسخ داد: «بعید نیست، احتمال دارد چنین اتفاقی بیفتد.»

طبق گفته ماسک، اسپیس‌ایکس قصد دارد طیف فرکانسی تازه خریداری‌شده را برای توسعه ماهواره‌های استارلینک به‌عنوان «دکل‌های مخابراتی در فضا» به کار گیرد تا داده‌ها مستقیماً به گوشی‌های هوشمند کاربران ارسال شود. از مجموع ۸۱۴۰ ماهواره این شرکت، ۶۵۷ ماهواره به سرویس اتصال مستقیم به موبایل اختصاص دارند و بقیه برای اینترنت خانگی استفاده می‌شوند. ماسک می‌گوید: «این طیف فرکانسی به ما اجازه می‌دهد اینترنت پرسرعت مستقیماً از ماهواره‌ها به گوشی منتقل شود. اما تغییرات سخت‌افزاری در گوشی‌ها لازم است که حدود دو سال زمان می‌برد.»

همکاری استارلینک با اپراتورها

به گفته تحلیلگران، هدف استارلینک تقابل مستقیم با اپراتورهای بزرگ نیست، بلکه بیشتر نوعی نقش حمایتی در پوشش جهانی خواهد داشت.

اسپیس‌ایکس پیش‌تر در ماه ژوئیه همکاری خود با تی-موبایل را آغاز کرده بود. این همکاری با استفاده از ماهواره‌های استارلینک، برای مناطق فاقد سیگنال موبایل پوشش مناسب را فراهم می‌کند. کاربران سرویس T-Satellite درحال‌حاضر قادر به ارسال پیامک هستند و از ماه آینده می‌توانند داده‌های اپلیکیشن‌هایی مانند WhatsApp ،AccuWeather ،AllTrails و شبکه X را هم استفاده کنند.

کارشناسان معتقدند خرید طیف فرکانسی EchoStar توانایی استارلینک را برای ارائه سرویس مستقیم به موبایل به‌شدت تقویت می‌کند.

